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Моноспектакль в поддержку СВО состоялся в Братске – на нем собрали почти 260 тыс. рублей

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Актер и режиссер Владимир Куликов выступил с моноспектаклем «Лихолетье» в городе Братске Иркутской области в поддержку спецоперации – на мероприятии собрали 258 тысяч 500 рублей, сообщила пресс-служба мэрии.

«На спектакль "Лихолетье", который состоялся на главной городской сцене – в ТКЦ "Братск-АРТ", было продано 517 билетов на 258 тысяч 500 рублей. Эта сумма будет перечислена в  благотворительный фонд "Братск – все для победы" на поддержку наших бойцов и их семей»,  – рассказали в администрации.

Спектакль был создан к 100-летию братчанина, уроженца села Паберега, писателя, фронтовика и разведчика, члена Союза писателей Советского Союза Иннокентия Захаровича Черемных, которому и был посвящен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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