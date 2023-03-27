Моноспектакль в поддержку СВО состоялся в Братске – на нем собрали почти 260 тыс. рублей

Актер и режиссер Владимир Куликов выступил с моноспектаклем «Лихолетье» в городе Братске Иркутской области в поддержку спецоперации – на мероприятии собрали 258 тысяч 500 рублей, сообщила пресс-служба мэрии.

«На спектакль "Лихолетье", который состоялся на главной городской сцене – в ТКЦ "Братск-АРТ", было продано 517 билетов на 258 тысяч 500 рублей. Эта сумма будет перечислена в благотворительный фонд "Братск – все для победы" на поддержку наших бойцов и их семей», – рассказали в администрации.

Спектакль был создан к 100-летию братчанина, уроженца села Паберега, писателя, фронтовика и разведчика, члена Союза писателей Советского Союза Иннокентия Захаровича Черемных, которому и был посвящен.