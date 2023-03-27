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Коров прочипируют. В Иркутской области вводится обязательная маркировка сельскохозяйственных животных

Она будет небесплатной.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области.</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области.

С 1 сентября 2023 года в соответствии с внесением изменений в Федеральный закон «О ветеринарии» вводится обязанность по осуществлению маркирования и учета сельскохозяйственных животных. Об этом сообщил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

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Учет животных будет осуществляться специалистами в области ветеринарии безвозмездно, а вся информация об учтенном животном (его уникальный номер, порода, пол, дата рождения, место содержания, данные о владельце) будет содержаться в компоненте «Хорриот» ФГИС ВетИС. Также в системе разработаны функции регистрации событий, имеющих отношение к животному или группе животных, в том числе проведение профилактических мероприятий, выявление заболеваний.

В настоящее время учет животных госветслужбой осуществляется в коммерческой системе учета и регистрации животных «РегАгро».

–  С ноября 2020 года эту систему апробировали на территории Иркутского района. А с марта 2021 года в связи с эффективностью пилотного проекта было принято решение о внедрении программного продукта на территории всего региона, - отметил Сергей Шевченко.

По данным «РегАгро» на 24 марта 2023 года, на территории Иркутской области зарегистрировано 144 709 животных, в том числе: крупный рогатый скот – 124 тыс.; свиньи – 4,3 тыс.; малый рогатый скот – 12 тыс.; лошади – 4 тыс, а также верблюды и олени.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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