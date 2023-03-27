Льготу по страховым взносам получат резиденты химического кластера в Усолье-Сибирском

Страховые взносы для участников промышленных кластеров снизят почти в 4 раза. Закон о соответствующих изменениях подписал Президент РФ Владимир Путин.

– Федеральный закон является одним из элементов нового режима работы промышленных кластеров, запущенный в 2023 году. Это значит, что у участников кластера, который сейчас создается в Усолье-Сибирском, – Федерального центра химии – будет еще одна существенная льгота со стороны государства. Сейчас о своем желании войти в кластер предварительно заявили 20 предприятий, надеемся, что дополнительные преференции позволят расширить этот список, – отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Законопроектом предусмотрено применение единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6% для участников промышленных кластеров, являющихся сторонами специальных инвестиционных контрактов.

Льгота распространяется на работников, задействованных в реализации проектов по производству импортозамещающей продукции промышленного кластера.