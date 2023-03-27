Сбербанк повысил ставку по депозитам для бизнеса за привлечение новых корпоративных клиентов

С 20 марта Сбербанк предлагает предпринимателям повышенную ставку по депозитам «Классический» или «Классический онлайн» за привлечение в банк новых клиентов. При размещении от 10 до 100 млн рублей на срок от 7 дней действующая ставка вырастет в 1,2 раза. Новые условия доступны по реферальной программе банка для малого бизнеса «Все в плюсе».

Помимо этого, программа получила ещё три новых вида поощрения — это бесплатные зачисления и переводы в течение месяца: 100 переводов на счета юрлиц, переводы физлицам до 150 тыс. рублей либо самоинкассация без комиссии до 500 тыс. рублей.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и Микро бизнес» Сбербанка:

«Реферальную программу для предпринимателей мы запустили 1 июля прошлого года и быстро убедились в её эффективности. Всё это время мы последовательно расширяем список вознаграждений, которые получают оба участника: и бизнесмен, который привлёк нам нового клиента, и сам новый клиент. Сейчас мы предлагаем повышение ставки в 1,2 раза, т.е. если ставка была 5%, то вырастет до 6%. В итоге все оказываются в плюсе. Что важно, нет никаких ограничений по числу новых клиентов, которых могут привлекать амбассадоры».

Программа «Все в плюсе» по-прежнему предлагает пониженную (-1,2 процентных пункта) ставку по кредитной бизнес-карте для новых и действующих клиентов, единовременную выплату 2000 рублей на расчётный счёт, а также пакеты расчётно-кассового обслуживания «Набирая обороты» (на 2 месяца) и «Полным ходом» (на 1 месяц), которые обойдутся всего в 1 рубль вместо 1290 и 3990 рублей соответственно.

Стать участником программы «Все в плюсе» просто. На сайте банка предпринимателю достаточно сформировать ссылку и поделиться ею с партнёром. Выполнив условия реферальной программы, оба участника — и тот, кто привлёк нового клиента, и новый клиент — получат вознаграждение.