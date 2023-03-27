ЕГЭ-2023: какие изменения ждут выпускников на экзаменах

С 2023 года внесены изменения в технологическую часть экзаменационной кампании. Так, передача экзаменационных материалов по сети Интернет и сканирования экзаменационных материалов (КИМов) будет осуществлять в аудиториях пунктов проведения экзаменов, сообщил глава минобра Иркутской области Максим Парфенов.

– Эти изменения продиктованы федеральными требованиями к организации государственной итоговой аттестации. Технология позволяет минимизировать человеческий фактор на этапе передачи КИМов и экзаменационных материалов, а также сокращает время на сканирование экзаменационных комплектов и передачу их на проверку, так как эта процедура будет проходить во всех аудиториях одновременно, – подчеркнул Максим Парфенов.

Напомним, что еще в 2021 году Рособрнадзор предупреждал, что намерен с 2023 года передавать задания ЕГЭ только по защищенным каналам интернета, отказавшись полностью от доставки экзаменационных материалов на CD-дисках в пункты проведения экзаменов.

По слова главы регионального ведомства, в Иркутской области в 2023 году на итоговые испытания зарегистрировались 13,5 тыс. участников. В общем числе участников ЕГЭ – 12464 выпускника этого года, что на тысячу человек меньше, чем в прошлом году. А вот количество выпускников по программам основного общего образования (девятиклассников) увеличилось в этом году почти на три тысячи человек.