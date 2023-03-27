Двадцатиметровая стела с надписью «Энергетик» появится на въезде в жилой район Братска

Стела появится на въезде в жилой район Энергетик города Братска Иркутской области – ее высота составит около 3 метров, сообщила мэрия.

«По задумке авторов инициативного проекта, на склоне по правую сторону от федеральной трассы "Вилюй" при въезде в жилой район появится 20-метровая надпись "Энергетик", выполненная из композита. Высота букв составит около 3 метров», – рассказали в администрации.

Перед началом разработки проектно-сметной документации планируется решить, какого цвета будет стела, – расцветку выберут с учетом мнения жителей города в ходе опроса, который проведут с 27 по 31 марта на портале «Госуслуги». Поучаствовать в нем могут люди старше 14 лет.