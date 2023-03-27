Иркутск вошел в топ-10 городов России, где больше всего за год подорожала аренда комнат

Специалисты федерального портала «Мир квартир» исследовали ставки аренды комнат в 70 городах страны с марта 2022 года по текущий месяц и выяснили, в каких населенных пунктах цены выросли больше всего.

Больше всего съемные комнаты подорожали во Владивостоке – 33,2%, Магнитогорске – 30,4%, Волжском – 29,2%, Иваново – 24,5%, Ставрополе – 19,2%, Кемерово – 18,9%, Якутске – 18,2%, Томске – 16,7%, Владимире – 16,4% и Иркутске – 16,2%.

Значительнее всего сократились цены на съемные комнаты в Нижнем Тагиле – на 8,8%, Калининграде – 5,6%, Владикавказе – 5,1%, Москве – 4,6%, Севастополе – 1,8%, Кургане – 1,7%, Череповце – 1,1% и Санкт-Петербурге – 0,7%.

Самые дорогие комнаты сдаются в Москве, где они стоят в среднем 16 540 рублей в месяц, самые дешевые – в Пензе, 4962 рубля в месяц. Средняя стоимость аренды в России равняется 8285 рублям в месяц, что на 8,1% больше, чем в марте 2022 года.