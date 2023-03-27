«Возникла угроза безопасности»: организаторы прокомментировали отмену мастер-класса Хакамады в Иркутске

Мастер-класс «Энергия: зарождение и управление» бизнес-тренера Ирины Хакамады должен был состояться в Иркутске 28 марта, однако мероприятие пришлось отменить после просьб родственников участников СВО, о которых высказывалась знаменитость. Организаторы события – школа бизнеса Сlevent – прокомментировали ситуацию SIA.RU.

«В сложившихся условиях возникли серьезный риск "внешних" провокаций и угроза безопасности участников. Исходя из этого, мы приняли решение отменить мероприятие и не переносить на другую площадку», – сообщили они.

Организаторы также рассказали, что, несмотря на негативную реакцию со стороны части общественности, мероприятие вызвало интерес у иркутян – на него было продано около 600 билетов: в настоящее время их можно вернуть – стоимость будет полностью компенсирована – либо обменять на посещение другого события школы.

«Ирина Хакамада – бизнес-тренер, общественный деятель, писатель, телеведущая. Читает мастер-классы о личной эффективности, о том, как сохранять ресурсное состояние вне обстоятельств. Преподает в ряде тренинговых компаний, МГИМО, в других ВУЗах. Мастер-классы и лекции в России и за ее пределами посетили более 350 тысяч человек. Неоднократно [Хакамада] посещала Иркутск со своими лекциями, является востребованным спикером, которого иркутяне всегда ждут и просят организовать ее приезд», – пояснили агентству.

Школа бизнеса уточнила, что Ирина Хакамада не внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов, и отметила, что все программы бизнес-тренера – «вне политики».

«Мы столкнулись с "культурой отмены", где нет диалога, критического анализа ситуации и не учитываются права иркутян, которые приобрели билеты. Каждый вправе решать, какого спикера ему слушать или нет», – заявили организаторы.