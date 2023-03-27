Стоит ли шортить акции Сбера?

Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин считает, что сейчас не самое лучшее время для шорта Сбера, несмотря на турбулентность на мировых финансовых рынках.

– Я многократно говорил, что Сбер торгуется ниже своего капитала и сигналом к устранению этого перекоса будет выплата дивидендов для инвесторов. Что это означает? Что банк уверен в своих активах, дыры в капитале нет и не предвидится, – подчеркивает Максим Шеин в еженедельном выпуске «Шоу без плохих новостей».

По мнению эксперта, капитализация Сбера будет тяготеть к отметке 5 трлн рублей, сейчас она составляет 4,3 трлн, то есть потенциал роста в акциях составляет ещё 15-20%.

Напомним, что акции Сбера резко подорожали на новостях о рекордных дивидендах. Набсовет банка рекомендовал выплату дивидендов в размере 25 рублей на акцию. За неделю акции выросли на 35 руб. (+20%), со 173 руб. до 208 руб. Таким образом, дивидендная доходность по текущим уровням составляет 12%,

В понедельник, 27 марта, акции Сбербанка прибавляют более 2% и торгуются на уровне чуть больше 208 руб. за акцию.