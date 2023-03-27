Стоит ли ожидать рост золота в рублях в 2023 году?

Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин уверен в росте золота в долларах. Главные причины – это снижение добычи металла, которое наблюдается с 2019 года, при одновременном росте спроса на него. Он отмечает рост инвестиционного спроса на металл, а также рост спроса со стороны центральных банков.

– Рост золота в рублях будет зависеть от курса российской валюты. Моя оценка, что мы увидим курс выше 80 руб. за доллар, – отмечает эксперт.