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Стоит ли ожидать рост золота в рублях в 2023 году?

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Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин уверен в  росте золота в долларах. Главные причины – это снижение добычи металла, которое наблюдается с 2019 года, при одновременном росте спроса на него. Он отмечает рост инвестиционного спроса на металл, а также рост спроса со стороны центральных банков.

– Рост золота в рублях будет зависеть от курса российской валюты. Моя оценка, что мы увидим курс выше 80 руб. за доллар, – отмечает эксперт.

Ранее эксперт БКС заявлял, что мир находится на пороге бычьего тренда по золоту  и цены могут вырасти в разы, долгосрочная цель – 4-5 тыс. долларов за унцию.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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