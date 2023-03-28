Росреестр внес границы населенных пунктов на Малом море

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в феврале - марте 2023 года внесены границы населенных пунктов Шара-Тоготского муниципального образования Ольхонского района Иркутской области, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области.

В частности, точные границы в ЕГРН появились у таких населенных пунктов, как село Шара-Тогот, деревни Куркут, Сарма, Сахюрта, Курма, Кучулга, поселок Шида.

– Внесение границ имеет большое значения как для самих органов местного самоуправления и местных жителей, так и для инвесторов, это дает возможность однозначно определить относится ли тот или иной участок к землям населенных пунктов или к землям иных категорий, – говорится в сообщении Росреестра.

Особенно важное значение такая возможность имеет в связи с тем, что данные земли расположены в пределах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории и Прибайкальского национального парка.