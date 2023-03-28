Выговоры, штрафы, лишение премии. Как наказывают за плохую работу в Иркутской области

Среди наказаний за плохо сделанную работу, чаще всего работники Приангарья упоминают устные замечания (55%), еще треть признались, что в их компании приняты системы штрафов (32%), а 13% сообщили о том, что за некачественную работу наказывают выговорами. 4% выбрали вариант «другое», в числе которых публичные унижения и угрозы увольнения. Лишь 24% работников заявили, что в их компании нет никаких наказаний. Таковы результаты опроса hh.ru.

– Любопытно, что про денежные штрафы чаще всего говорили сотрудники из сферы производства (49%), ресторанно-гостиничного направления (45%) и транспортно-логистической сферы (43%). А среди тех, кто сообщил, что в их компании не приятно наказывать сотрудников, преобладают представители сферы образования (34%), высшего менеджмента (29%) и начинающие специалисты без опыта работы (26%), – говорится в сообщении hh.ru.

На вопрос, сталкивались ли вы лично с наказаниями за ошибки или плохо сделанную работу, 49% опрошенных из Иркутской области ответили, что это были устные замечания. 18% ответили за свои ошибки деньгами – их оштрафовали, 11% получили выговоры. А 44% заявили, что их лично никогда не наказывали на работе.

Среди тех, кто фактически чаще всего получал штрафы, а также вычеты из зарплаты, лишение премии в качестве наказания за плохую работу – это сотрудники из ресторанно-гостиничного направления (26%), кадры из сферы производства (23%) и сотрудники продаж (23%).

В тройке направлений, где работники чаще всего подтверждали, что их лично не наказывали - сфера науки и образования (57%), транспортно-логистическая сфера (54%) и ИТ-направление (48%).

Напомним, по итогам февраля, в Иркутской области сохраняется дефицит кадров: на одну вакансию приходится, в среднем, 3,8 резюме, при норме 5-6 резюме на вакансию.