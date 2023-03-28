Рынок офисной недвижимости постепенно отходит от прошлогодних потрясений

По предварительным итогам I квартала 2023 года, уровень вакантности на рынке офисной недвижимости сократился на 0,7 п. п и составил 11,8%.

По данным компании Ricci, в начале 2023 г. наблюдалась высокая активность на рынке офисной недвижимости.

– Рынок постепенно отходит от прошлогодних потрясений. Появляется интерес компаний к поиску офисных помещений, в том числе с целью переезда в более качественные объекты, освобожденные ушедшими компаниями. На рынке отмечается активность в части заключения новых сделок, без учета договоров по пересогласованию. Тем не менее, вакансия остается на высоком уровне, особенно это касается более дорогих зданий с устаревшей отделкой, – отмечают эксперты.

Сокращение вакантности отслеживается во всех классах, что является следствием ухода с рынка крупных офисных блоков и постепенной стабилизации деловой активности первых трех месяцев 2023 г. Однако объем вакантных площадей по-прежнему сохраняется на высоком уровне в сравнении с I кв. 2022 г., когда общая вакансия находилась на уровне 9%; по предварительным результатам I кв. 2023 года, наблюдается отклонение в +2,8 п. п.)



Иностранные арендаторы продолжают отказываться от площадей, в связи с чем на рынке появляются хорошие предложения с качественной отделкой и мебелью. Однако пик выхода иностранных компаний из российского рынка был пройден в 2022 г.