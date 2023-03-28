СберСтрахование жизни увеличила иркутчанам выплаты по больничным

СберСтрахование жизни в 2022 году урегулировала более 700 страховых событий жителей Иркутской области по риску временной нетрудоспособности. За год компания выплатила клиентам 55,8 млн рублей — на 37% больше, чем в 2021 году. В итоге средняя выплата иркутянам составила 75,6 тыс. рублей, что выше размера выплаты по стране (74 тыс. рублей).

Страхование от риска временной нетрудоспособности можно оформить на случай болезни, несчастного случая или ухода за больным членом семьи. Защита позволяет получать выплаты за каждый день официального больничного. Страхование доступно заёмщикам по кредитам и владельцам кредитных карт Сбера. Оформить страховку можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн или в любом отделении банка.

Чаще всего жители Иркутской области обращались за выплатами по причине болезни. В частности, выплату в размере 244 тыс. рублей получил клиент в связи с заболеванием. Аналогичную сумму получил клиент по причине несчастного случая в быту. Оба иркутянина являются заёмщиками потребительского кредита Сбера.

СберСтрахование жизни всегда выполняет свои обязательства и платит деньги, если наступают неблагоприятные события, помогая клиентам и их семьям сохранить привычный образ жизни в сложных ситуациях.

Заявить о страховом случае и подать документы можно в СберБанк Онлайн в разделе «Страхование», в любом отделении банка или по бесплатному телефону 900. Пошаговая инструкция — от подачи заявки до урегулирования страхового случая — на сайте СберСтрахования жизни.