Сбер предложил поставщикам X5 Group выгодный зелёный факторинг

Принять участие в нём могут поставщики X5 Group — предприятия малого и среднего бизнеса, соответствующие принципам устойчивого развития. Контрагент компании может пройти экспертную оценку ESG-параметров и получить сертификат (не ниже уровня «С»), который даёт пониженную ставку по финансированию в СберФакторинге в течение года. Первые 5 компаний, которые направят заявку на ESG-оценку, получат ее и сертификат бесплатно. Проект стартовал в пилотном режиме для 135 компаний, но в будущем может быть расширен.

Методология «зеленой» оценки разработана Сбером на основе международных стандартов и рейтингов и при этом учитывает российскую специфику и особенности целевой аудитории. Анкета содержит 26 вопросов по 5 блокам: информация о компании, экологические, социальные и управленческие аспекты, а также система управления устойчивым развитием. Сервис по оценке ESG-параметров предоставляется дочерней компанией «Страхового брокера Сбербанка» — «Профессиональный консультант», которая специализируется на оказании услуг в сфере экологии, охраны труда, пожарной безопасности и консалтинга.

ESG-инструмент оценивает работу бизнеса по таким аспектам, как забота об окружающей среде, социальная и управленческая ответственность. Вопросы анкеты касаются системы экологического менеджмента, энергоэффективности, выбросов парниковых газов, переработки отходов, охраны труда и безопасности рабочих процессов, соцпакета, благотворительности, финансовой и нефинансовой отчетности, управления рисками, менеджмента качества и стратегии устойчивого развития.

Александр Белокопытов, вице-президент Сбербанка по развитию направления B2B:

«Сбер заинтересован в ESG-трансформации малого и среднего бизнеса. Ведь у любой корпорации, как правило, множество поставщиков, и если компания хочет соответствовать принципам устойчивого развития, то этим принципам должны соответствовать и все её контрагенты. В прошлом году Сбер через факторинговое финансирование выплатил свыше 113 млрд рублей малому и среднему бизнесу. Теперь следование ESG-принципам, подтвержденное сертификатом, позволит таким компаниям сэкономить средства и получить скидку к текущей ставке по факторингу. Учитывая масштаб деятельности X5 Group и количество её поставщиков, этот проект может оказать системное влияние на развитие ответственной продуктовой розницы в России».

Мария Подкопаева, директор по устойчивому развитию X5 Group:

«Развитие устойчивой цепочки поставок — одна из целей X5, поэтому мы находимся в диалоге с партнёрами, обсуждая важность внедрения и развития ответственного подхода. Мы поддерживаем зелёные практики наших поставщиков и рады, что не только крупные компании, но и малый и средний бизнес, доля которых среди наших партнеров достигла 70%, всё чаще развивает устойчивые проекты у себя, обращает внимание на экологические и социальные аспекты своей работы. X5 регулярно проводит обучающие вебинары, обновляет информационные материалы, которые есть в открытом доступе. Зелёный факторинг — это ещё один этап развития ответственной цепочки поставок, который позволит стимулировать и дать понятную мотивацию развивать это направление. Пока мы запустили проект в пилотном режиме на 135 поставщиков, по итогам оценим отклик и примем решение о возможности масштабирования подобных инициатив».

Игорь Лысенко, генеральный директор СберФакторинг:

«Благодарим наших партнёров X5 Group за готовность развивать продукты и инициативы, выходящие за рамки классических решений. Наш совместный проект выводит на рынок принципиально иное понимание факторингового финансирования через привязку к индексу ESG-ответственности в рамках скоринговой модели. Это позволит нашим клиентам-поставщикам оценить себя через понятные и прозрачные метрики и наметить шаги для улучшения показателей. СберФакторинг в своей стратегии ориентируется на повышение ESG-ответственности и планирует развивать линейку зелёных продуктов в тесной координации со Сбером».