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Средний размер микрозайма в феврале составил 8,81 тыс. рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 8,81 тыс. рублей. За прошедший месяц данный показатель снизился на 4,7% (в январе 2023 года – 9,25 тыс. руб.). При этом после максимума в декабре 2022 года данный показатель снижается уже второй месяц подряд.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» также немного снизился – на 1,3% (в феврале 2022 года – 8,92 тыс. руб.).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в феврале 2023 года был зафиксирован в:

  • Ставропольском крае (11,47 тыс. руб.),
  • Москве (10,47 тыс. руб.),
  • Ханты-Мансийском АО (9,98 тыс. руб.),
  • Санкт-Петербурге (9,69 тыс. руб.),
  • Ростовской обл. (9,53 тыс. руб.).

В феврале 2023 года средний чек микрозайма снижался в большинстве регионов страны. По сравнению с предыдущим месяцем наибольшее снижение данного показателя продемонстрировали:

  • Кемеровская обл. (-8,7%),
  • Пермский край (-8,5%),
  • Свердловская обл. (-8,3%),
  • Московская обл. (-7,7%),
  • Челябинская обл. (-7,5%).

В свою очередь в некоторых регионах РФ средний размер займа «до зарплаты», наоборот, увеличился, в т.ч. в Ставропольском крае (+10,4%), Волгоградской области (+2,1%) и Алтайском крае (+0,2%).

«После роста в декабре, в последующие два месяца средний чек микрозайма упал ниже 9 тысяч рублей, до уровня начала прошлого года, – комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – На наш взгляд, снижение данного показателя в последнее время во многом обусловлено сменой тренда в финансовом поведении граждан. После периода потребительской активности, они все больше предпочитают сберегательную модель финансового поведения».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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