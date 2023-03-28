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60-80% продаж автомобилей ведущих дилеров обеспечили в прошлом году машины с пробегом

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») на основе данных «АвтоБизнесРевю» проанализировали, как в прошлом году изменялись продажи автомобилей с пробегом у ведущих дилерских холдингов. В отсутствие централизованных поставок новых машин авторитейлеры массово переключили внимание на вторичный рынок. В итоге доля подержанных авто в общих продажах у всех ведущих дилеров превысила 60%. Через официальные салоны в нашей стране до сих пор продается лишь малая часть автомобилей с пробегом - порядка 9%. И, несмотря на активные попытки дилеров по расширению этого бизнеса, официальные авторитейлеры едва ли смогут занять более 11-12% рынка в 2023 году.

Оставшись без централизованных поставок новых машин западных и японских марок, дилеры вынуждено переключили внимание на рынок автомобилей с пробегом. Причем, если в прежние годы основным источником наполнения складов авторитейлеров был trade-in, то с «усыханием» этого канала в 2022 году официальные салоны стали активнее заниматься более сложными и финансовоёмкими процессами выкупа машин с улицы. Быстро отладить эти механизмы у многих не получилось.

В частности, в марте-апреле прошлого года многие дилеры на волне обесценивания рубля закупали автомобили по высоким ценам. Когда же к лету курс стабилизировался и начал снижаться, спрос замедлился, и машины на складах попросту «зависли» на 3-4 месяца. Это стало одной из причин того, что общий объем продаж первой десятки ведущих авторитейлеров снизился с 305 тысяч машин в 2021 году до 208 тысяч в 2022 году. Среди 40 крупнейших автомобильных холдингов, поделившихся результатами своей деятельности, более 10 тысяч подержанных машин смогли реализовать всего восемь компаний.

В целом, как мы и прогнозировала год назад, список ведущих дилеров сегмента автомобилей с пробегом в 2022 году заметно изменился: в топ-10 оказалось три новых игрока и 8 из 10 компаний изменили свои места в рейтингах. При этом для всех ведущих авторитейлеров подержанные машины стали составлять в среднем 60-80% продаж в «штуках» по сравнению с порядка 30-40% по рынку годом ранее.

Так или иначе, но лидером по реализации автомобилей с пробегом осталась компания «Рольф» (74 193 а/м). Относительного 2021 года ее продажи уменьшились на 20%. В компании связывают это с общим снижением спроса на рынке и ростом цен.

Однако результат лидера все равно более чем в 2,5 раза выше по сравнению с ближайшим преследователем – ГК «Ключавто» (29,1 тысяча а/м; - 33%). Этот региональный авторитейлер обладает более чем сотней торговых точек. В 2022 году он уделил внимание развитию каналов параллельного импорта едва ли не в большей мере, чем какой-либо другой дилер. Но задействовал их больше для наполнения складов новых машин. Рост бизнеса «Ключавто» в части автомобилей с пробегом еще впереди.

На третью строчку рейтинга переместился дилер «Фреш Авто» (28,7 тысячи а/м, + 2% к 2021 году). При этом эта компания традиционно продолжала специализироваться в основном на перепродаже подержанных машин. Процессы выкупа с рынка были хорошо отлажены в прежние годы. Кроме того, помимо своих машин компания стала продавать автомобили дилеров-партнеров, выставляя их на собственном маркетплейсе.

Почти на треть (до 13,9 тысячи а/м) нарастила бизнес по продаже машин с пробегом краснодарская компания «Юг-Авто». Такой успех позволил ей переместиться в рейтинге с 14-й на четвертую позицию. Ниже в топ-10 по «штукам» расположились дилеры, которые перепродали в 2022 году в среднем 9-12 тысяч автомобилей пробегом: «Автосеть.РФ», «Агат», «АвтоГермес», «Автохолдинг РРТ», «Форвард-Авто» и Inchcape, переименованный в связи со сменой собственников в «БорисХоф».

Топ-10 дилеров по продажам автомобилей с пробегом за 2022 г.

Место

в 2023

(2021)

Компания

Объем продаж а/м в 2022 году

Объем продаж а/м в 2021 году

Динамика, 2022/21

1 (1)

«Рольф»

74 193

93 187

- 20 %

2 (2)

«Ключавто»

29 114

43 394

- 33 %

3 (4)

«Фреш Авто»

28 669

28 107

2 %

4 (14)

«Юг-Авто»

13 906

10 605

31 %

5 (8)

«Автосеть.РФ»

11 652

14 576

- 20 %

6 (11)

«Агат»

11 249

12 042

- 7 %

7 (10)

«АвтоГермес»

10 379

13 828

- 25 %

8 (6)

«Автохолдинг РРТ»

10 121

16 711

- 39 %

9 (7)

«Форвард-Авто»

9 503

15 944

- 40 %

10 (12)

«БорисХоф»

8 879

11 309

2 %

Источник данных: портал «АвтоБизнесРевю»

Топ-10 дилеров по доле а/м с пробегом в общих продажах компании за 2022 г.

Место

Компания

Доля а/м с пробегом за 2022 г

Доля а/м с пробегом за 2021 г

Динамика

1

«Фреш Авто»

88,29 %

81,92 %

+ 6,4 п.п.

2

«Автосеть.РФ»

84,34 %

78,10 %

+ 6,2 п.п.

3

«Автохолдинг РРТ»

79,31 %

66,94 %

+ 12,4 п.п.

4

«Автополе»

79,30 %

-

-

5

«Рольф»

74,44 %

54,53 %

+ 19,9 п.п.

6

«Ай-Би-Эм»

72,26 %

63,27 %

+ 9,0 п.п.

7

«БорисХоф»

70,49 %

46,02 %

+ 24,5 п.п.

8

«Юг-Авто»

69,31 %

39,25 %

+ 30,1 п.п.

9

«Автодом»

68,75 %

46,87 %

+ 21,9 п.п.

10

«БН-Моторс»

63,95 %

49,60 %

+ 14,5 п.п.

Источник данных: портал «АвтоБизнесРевю»

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):

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«Большая часть автомобилей с пробегом по-прежнему продается в нашей стране, минуя официальные салоны. Так, общий объем рынка, рассчитанный на основе перерегистраций автомобилей в ГИБДД, в 2022 году составил порядка 5,9 миллиона машин. В то же время через официальные салоны прошло лишь порядка 9% из них. Несмотря на активные попытки дилеров по расширению этого бизнеса, официальные авторитейлеры едва ли смогут занять более 11-12% рынка в 2023 году.

Чтобы салоны в России смогли продавать до трети машин с побегом, выставляемых на продажу, как это происходит в некоторых странах Европы, нашему ритейлу нужны прежде всего изменения в законодательстве. Самые важнейшие из них по-прежнему остаются пока нерешенными: это ответственность за скручивание пробега и отмена двойной уплаты НДС при официальном обмене автомобилями между юридическими лицами». 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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