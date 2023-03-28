60-80% продаж автомобилей ведущих дилеров обеспечили в прошлом году машины с пробегом

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») на основе данных «АвтоБизнесРевю» проанализировали, как в прошлом году изменялись продажи автомобилей с пробегом у ведущих дилерских холдингов. В отсутствие централизованных поставок новых машин авторитейлеры массово переключили внимание на вторичный рынок. В итоге доля подержанных авто в общих продажах у всех ведущих дилеров превысила 60%. Через официальные салоны в нашей стране до сих пор продается лишь малая часть автомобилей с пробегом - порядка 9%. И, несмотря на активные попытки дилеров по расширению этого бизнеса, официальные авторитейлеры едва ли смогут занять более 11-12% рынка в 2023 году.
Оставшись без централизованных поставок новых машин западных и японских марок, дилеры вынуждено переключили внимание на рынок автомобилей с пробегом. Причем, если в прежние годы основным источником наполнения складов авторитейлеров был trade-in, то с «усыханием» этого канала в 2022 году официальные салоны стали активнее заниматься более сложными и финансовоёмкими процессами выкупа машин с улицы. Быстро отладить эти механизмы у многих не получилось.
В частности, в марте-апреле прошлого года многие дилеры на волне обесценивания рубля закупали автомобили по высоким ценам. Когда же к лету курс стабилизировался и начал снижаться, спрос замедлился, и машины на складах попросту «зависли» на 3-4 месяца. Это стало одной из причин того, что общий объем продаж первой десятки ведущих авторитейлеров снизился с 305 тысяч машин в 2021 году до 208 тысяч в 2022 году. Среди 40 крупнейших автомобильных холдингов, поделившихся результатами своей деятельности, более 10 тысяч подержанных машин смогли реализовать всего восемь компаний.
В целом, как мы и прогнозировала год назад, список ведущих дилеров сегмента автомобилей с пробегом в 2022 году заметно изменился: в топ-10 оказалось три новых игрока и 8 из 10 компаний изменили свои места в рейтингах. При этом для всех ведущих авторитейлеров подержанные машины стали составлять в среднем 60-80% продаж в «штуках» по сравнению с порядка 30-40% по рынку годом ранее.
Так или иначе, но лидером по реализации автомобилей с пробегом осталась компания «Рольф» (74 193 а/м). Относительного 2021 года ее продажи уменьшились на 20%. В компании связывают это с общим снижением спроса на рынке и ростом цен.
Однако результат лидера все равно более чем в 2,5 раза выше по сравнению с ближайшим преследователем – ГК «Ключавто» (29,1 тысяча а/м; - 33%). Этот региональный авторитейлер обладает более чем сотней торговых точек. В 2022 году он уделил внимание развитию каналов параллельного импорта едва ли не в большей мере, чем какой-либо другой дилер. Но задействовал их больше для наполнения складов новых машин. Рост бизнеса «Ключавто» в части автомобилей с пробегом еще впереди.
На третью строчку рейтинга переместился дилер «Фреш Авто» (28,7 тысячи а/м, + 2% к 2021 году). При этом эта компания традиционно продолжала специализироваться в основном на перепродаже подержанных машин. Процессы выкупа с рынка были хорошо отлажены в прежние годы. Кроме того, помимо своих машин компания стала продавать автомобили дилеров-партнеров, выставляя их на собственном маркетплейсе.
Почти на треть (до 13,9 тысячи а/м) нарастила бизнес по продаже машин с пробегом краснодарская компания «Юг-Авто». Такой успех позволил ей переместиться в рейтинге с 14-й на четвертую позицию. Ниже в топ-10 по «штукам» расположились дилеры, которые перепродали в 2022 году в среднем 9-12 тысяч автомобилей пробегом: «Автосеть.РФ», «Агат», «АвтоГермес», «Автохолдинг РРТ», «Форвард-Авто» и Inchcape, переименованный в связи со сменой собственников в «БорисХоф».
Топ-10 дилеров по продажам автомобилей с пробегом за 2022 г.
|
Место
в 2023
(2021)
|
Компания
|
Объем продаж а/м в 2022 году
|
Объем продаж а/м в 2021 году
|
Динамика, 2022/21
|
1 (1)
|
«Рольф»
|
74 193
|
93 187
|
- 20 %
|
2 (2)
|
«Ключавто»
|
29 114
|
43 394
|
- 33 %
|
3 (4)
|
«Фреш Авто»
|
28 669
|
28 107
|
2 %
|
4 (14)
|
«Юг-Авто»
|
13 906
|
10 605
|
31 %
|
5 (8)
|
«Автосеть.РФ»
|
11 652
|
14 576
|
- 20 %
|
6 (11)
|
«Агат»
|
11 249
|
12 042
|
- 7 %
|
7 (10)
|
«АвтоГермес»
|
10 379
|
13 828
|
- 25 %
|
8 (6)
|
«Автохолдинг РРТ»
|
10 121
|
16 711
|
- 39 %
|
9 (7)
|
«Форвард-Авто»
|
9 503
|
15 944
|
- 40 %
|
10 (12)
|
«БорисХоф»
|
8 879
|
11 309
|
2 %
Источник данных: портал «АвтоБизнесРевю»
Топ-10 дилеров по доле а/м с пробегом в общих продажах компании за 2022 г.
|
Место
|
Компания
|
Доля а/м с пробегом за 2022 г
|
Доля а/м с пробегом за 2021 г
|
Динамика
|
1
|
«Фреш Авто»
|
88,29 %
|
81,92 %
|
+ 6,4 п.п.
|
2
|
«Автосеть.РФ»
|
84,34 %
|
78,10 %
|
+ 6,2 п.п.
|
3
|
«Автохолдинг РРТ»
|
79,31 %
|
66,94 %
|
+ 12,4 п.п.
|
4
|
«Автополе»
|
79,30 %
|
-
|
-
|
5
|
«Рольф»
|
74,44 %
|
54,53 %
|
+ 19,9 п.п.
|
6
|
«Ай-Би-Эм»
|
72,26 %
|
63,27 %
|
+ 9,0 п.п.
|
7
|
«БорисХоф»
|
70,49 %
|
46,02 %
|
+ 24,5 п.п.
|
8
|
«Юг-Авто»
|
69,31 %
|
39,25 %
|
+ 30,1 п.п.
|
9
|
«Автодом»
|
68,75 %
|
46,87 %
|
+ 21,9 п.п.
|
10
|
«БН-Моторс»
|
63,95 %
|
49,60 %
|
+ 14,5 п.п.
Источник данных: портал «АвтоБизнесРевю»
Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):
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«Большая часть автомобилей с пробегом по-прежнему продается в нашей стране, минуя официальные салоны. Так, общий объем рынка, рассчитанный на основе перерегистраций автомобилей в ГИБДД, в 2022 году составил порядка 5,9 миллиона машин. В то же время через официальные салоны прошло лишь порядка 9% из них. Несмотря на активные попытки дилеров по расширению этого бизнеса, официальные авторитейлеры едва ли смогут занять более 11-12% рынка в 2023 году.
Чтобы салоны в России смогли продавать до трети машин с побегом, выставляемых на продажу, как это происходит в некоторых странах Европы, нашему ритейлу нужны прежде всего изменения в законодательстве. Самые важнейшие из них по-прежнему остаются пока нерешенными: это ответственность за скручивание пробега и отмена двойной уплаты НДС при официальном обмене автомобилями между юридическими лицами».