60-80% продаж автомобилей ведущих дилеров обеспечили в прошлом году машины с пробегом

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») на основе данных «АвтоБизнесРевю» проанализировали, как в прошлом году изменялись продажи автомобилей с пробегом у ведущих дилерских холдингов. В отсутствие централизованных поставок новых машин авторитейлеры массово переключили внимание на вторичный рынок. В итоге доля подержанных авто в общих продажах у всех ведущих дилеров превысила 60%. Через официальные салоны в нашей стране до сих пор продается лишь малая часть автомобилей с пробегом - порядка 9%. И, несмотря на активные попытки дилеров по расширению этого бизнеса, официальные авторитейлеры едва ли смогут занять более 11-12% рынка в 2023 году.

Оставшись без централизованных поставок новых машин западных и японских марок, дилеры вынуждено переключили внимание на рынок автомобилей с пробегом. Причем, если в прежние годы основным источником наполнения складов авторитейлеров был trade-in, то с «усыханием» этого канала в 2022 году официальные салоны стали активнее заниматься более сложными и финансовоёмкими процессами выкупа машин с улицы. Быстро отладить эти механизмы у многих не получилось.

В частности, в марте-апреле прошлого года многие дилеры на волне обесценивания рубля закупали автомобили по высоким ценам. Когда же к лету курс стабилизировался и начал снижаться, спрос замедлился, и машины на складах попросту «зависли» на 3-4 месяца. Это стало одной из причин того, что общий объем продаж первой десятки ведущих авторитейлеров снизился с 305 тысяч машин в 2021 году до 208 тысяч в 2022 году. Среди 40 крупнейших автомобильных холдингов, поделившихся результатами своей деятельности, более 10 тысяч подержанных машин смогли реализовать всего восемь компаний.

В целом, как мы и прогнозировала год назад, список ведущих дилеров сегмента автомобилей с пробегом в 2022 году заметно изменился: в топ-10 оказалось три новых игрока и 8 из 10 компаний изменили свои места в рейтингах. При этом для всех ведущих авторитейлеров подержанные машины стали составлять в среднем 60-80% продаж в «штуках» по сравнению с порядка 30-40% по рынку годом ранее.

Так или иначе, но лидером по реализации автомобилей с пробегом осталась компания «Рольф» (74 193 а/м). Относительного 2021 года ее продажи уменьшились на 20%. В компании связывают это с общим снижением спроса на рынке и ростом цен.

Однако результат лидера все равно более чем в 2,5 раза выше по сравнению с ближайшим преследователем – ГК «Ключавто» (29,1 тысяча а/м; - 33%). Этот региональный авторитейлер обладает более чем сотней торговых точек. В 2022 году он уделил внимание развитию каналов параллельного импорта едва ли не в большей мере, чем какой-либо другой дилер. Но задействовал их больше для наполнения складов новых машин. Рост бизнеса «Ключавто» в части автомобилей с пробегом еще впереди.

На третью строчку рейтинга переместился дилер «Фреш Авто» (28,7 тысячи а/м, + 2% к 2021 году). При этом эта компания традиционно продолжала специализироваться в основном на перепродаже подержанных машин. Процессы выкупа с рынка были хорошо отлажены в прежние годы. Кроме того, помимо своих машин компания стала продавать автомобили дилеров-партнеров, выставляя их на собственном маркетплейсе.

Почти на треть (до 13,9 тысячи а/м) нарастила бизнес по продаже машин с пробегом краснодарская компания «Юг-Авто». Такой успех позволил ей переместиться в рейтинге с 14-й на четвертую позицию. Ниже в топ-10 по «штукам» расположились дилеры, которые перепродали в 2022 году в среднем 9-12 тысяч автомобилей пробегом: «Автосеть.РФ», «Агат», «АвтоГермес», «Автохолдинг РРТ», «Форвард-Авто» и Inchcape, переименованный в связи со сменой собственников в «БорисХоф».

Топ-10 дилеров по продажам автомобилей с пробегом за 2022 г.

Место в 2023 (2021) Компания Объем продаж а/м в 2022 году Объем продаж а/м в 2021 году Динамика, 2022/21 1 (1) «Рольф» 74 193 93 187 - 20 % 2 (2) «Ключавто» 29 114 43 394 - 33 % 3 (4) «Фреш Авто» 28 669 28 107 2 % 4 (14) «Юг-Авто» 13 906 10 605 31 % 5 (8) «Автосеть.РФ» 11 652 14 576 - 20 % 6 (11) «Агат» 11 249 12 042 - 7 % 7 (10) «АвтоГермес» 10 379 13 828 - 25 % 8 (6) «Автохолдинг РРТ» 10 121 16 711 - 39 % 9 (7) «Форвард-Авто» 9 503 15 944 - 40 % 10 (12) «БорисХоф» 8 879 11 309 2 %

Источник данных: портал «АвтоБизнесРевю»

Топ-10 дилеров по доле а/м с пробегом в общих продажах компании за 2022 г.

Место Компания Доля а/м с пробегом за 2022 г Доля а/м с пробегом за 2021 г Динамика 1 «Фреш Авто» 88,29 % 81,92 % + 6,4 п.п. 2 «Автосеть.РФ» 84,34 % 78,10 % + 6,2 п.п. 3 «Автохолдинг РРТ» 79,31 % 66,94 % + 12,4 п.п. 4 «Автополе» 79,30 % - - 5 «Рольф» 74,44 % 54,53 % + 19,9 п.п. 6 «Ай-Би-Эм» 72,26 % 63,27 % + 9,0 п.п. 7 «БорисХоф» 70,49 % 46,02 % + 24,5 п.п. 8 «Юг-Авто» 69,31 % 39,25 % + 30,1 п.п. 9 «Автодом» 68,75 % 46,87 % + 21,9 п.п. 10 «БН-Моторс» 63,95 % 49,60 % + 14,5 п.п.

Источник данных: портал «АвтоБизнесРевю»

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):

«Большая часть автомобилей с пробегом по-прежнему продается в нашей стране, минуя официальные салоны. Так, общий объем рынка, рассчитанный на основе перерегистраций автомобилей в ГИБДД, в 2022 году составил порядка 5,9 миллиона машин. В то же время через официальные салоны прошло лишь порядка 9% из них. Несмотря на активные попытки дилеров по расширению этого бизнеса, официальные авторитейлеры едва ли смогут занять более 11-12% рынка в 2023 году.

Чтобы салоны в России смогли продавать до трети машин с побегом, выставляемых на продажу, как это происходит в некоторых странах Европы, нашему ритейлу нужны прежде всего изменения в законодательстве. Самые важнейшие из них по-прежнему остаются пока нерешенными: это ответственность за скручивание пробега и отмена двойной уплаты НДС при официальном обмене автомобилями между юридическими лицами».