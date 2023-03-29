Из лоска и шика – в руины и обратно. Строительство Курбатовских бань вышло на финишную прямую

Уже в этом году в Иркутске появится новая достопримечательность – восстановленные буквально с нуля Курбатовские бани. Это будет современный Спа-комплекс, один в один повторяющий облик элитного в конце XIX – начале XX века заведения. Строительство началось летом 2021 года. На каждом этапе проводились экскурсии для жителей города, студентов. В конце марта стройплощадку посетили молодые хоккеисты иркутской команды «Байкал-Энергия». Кстати, журналисты портала SIA.RU, которые были на стройплощадке практически с нуля, убедились, что проект вышел на финишную прямую.

Строительство Курбатовских бань в Иркутске, март 2023 г..

Стройплощадку посетили молодые хоккеисты иркутской команды «Байкал-Энергия».

Фото: Лора Гулл

Спа-комплекс с вековой историей

Экскурсия для спортсменов началась с экскурса в историю знакового объекта. Как рассказал автор проекта Эн+ «Энергия преобразований» Герман Струглин, сейчас старинное угловое здание на стыке улиц Николая Гаврилова и Бурлова помнят в основном люди старшего поколения. Нынешняя молодежь застала объект уже в удручающем состоянии.

– А ведь почти сто лет это было популярное элитное место для горожан. Идея строительства народных бань на берегу реки Ангара принадлежит городскому главе Владимиру Сукачёву, который в 1890-е годы под свою задумку отдал в аренду земли известным купцам Курбатову и Русанову. Предприниматели создали уникальный банный комплекс с водоснабжением, электричеством, системой вентиляции и даже канализацией. Для богатых были доступны отдельные номера с шикарной обстановкой и ванной, для людей попроще – общие бани, – пояснил Герман.

В советские годы Курбатовские бани (назвали их так, поскольку оформлено здание было на одного из купцов) были национализированы. Но, утратив буржуазный лоск, они остались популярными среди иркутян. Позже на территории бань построили прачечные. Но в 1980-е годы комплекс закрылся. Здание стало ветшать, его облюбовали бомжи, а царский кирпич постепенно растащили. В итоге от памятника истории остались одни дурнопахнущие руины, которые горожане обходили стороной.

Долгие годы «руины» Курбатовских бань оставались позорным пятном в самом центре Иркутска.

Фото из архива семьи Муровых, 2005 год.

На момент аукциона от Курбатовских бань осталось только порядка 9% – фрагменты стен и остатки фундамента.

Курбатовские бани, 2007 год. Фото из архива семьи Муровых.

Долгие годы «руины» Курбатовских бань оставались позорным пятном в самом сердце города, пока в 2016 году ими не заинтересовалась Эн+. Позднее ООО «Прибайкалье», (входит в Эн+ ), выиграло аукцион по продаже объекта культурного наследия, объявленный Агентством развития памятников Иркутска. На тот момент от него осталось только порядка 9% – фрагменты стен и остатки фундамента.

По образу и подобию

Проект восстановления Курбатовских бань разработан на основе архивных документов, а утраченные элементы планировалось восстановить по существующим аналогам.

Проект восстановления Курбатовских бань разработан на основе архивных документов

– Проект выполняется полностью за счет инвестиционных средств, – рассказал хоккеистам инженер технического надзора компании застройщика Игорь Рудых. – Его особенностью является высокое качество и внимание к деталям. Внешне здание будет выглядеть как в царские времена. Всё учтено вплоть до фальцевой кровли, фальцевых элементов с отливом, водоотводной системы. Сейчас мы с вами находимся на внутреннем дворе комплекса. Как видите, бани состоят из нескольких корпусов, в каждом из которых своя внутренняя отделка.

Будущий комплекс пока одет в «леса», но уже можно разглядеть красивые очертания дореволюционного строения. Поскольку изначально Курбатовские бани возводились несколько лет с привлечением разных архитекторов, фасады зданий отличались отделкой. Судя по фотографиям, в комплексе прослеживается готический стиль, классика, модерн. Все это также учтено в проекте восстановления объекта культурного наследия. Сохранены даже контрфорсы (выступы наружных стен), которые выходят на Цесовскую Набережную.

Будущий комплекс пока одет в «леса». Иркутск, март 2023 г.

Фото: Лора Гулл

– На сегодняшний день полностью выполнены общестроительные работы, – продолжил Игорь Рудых. – Фасады окрашены в черновую, выполняется внутренняя отделка. Как только потеплеет, приступим к чистовой отделке фасадов, укладке цокольного гранитного камня благоустройству внутренних территорий. Кроме того, сейчас выполняется монтаж инженерных систем, технологического оборудования бассейна, лифтов, устанавливаются окна, делаются витражи.

Экскурсия переместилась внутрь восстанавливаемого комплекса, где полным ходом идут отделочные работы. В глаза сразу бросились высоченные потолки, широкие арочные проемы. Согласно историческим документам, во время строительства бань более века назад для облицовки стен, например, специально заказывали глазурованную плитку на Хайтинской фарфоровой фабрике, пол был выложен мозаичной плиткой, стены украшала лепнина и большие зеркала.

Фото: Лора Гулл

Фото: Лора Гулл

– Все интерьеры планируется выполнить в стиле конца XIX-го века, – говорит Игорь Рудых. – На полу будет мрамор, отделка лестниц – из только качественных материалов.

Так что лоск и шик элитного банного комплекса будут сохранены. Посетителям станут доступны русская, финская и турецкая бани, душевые, массажные, спа-центр, 25-метровый бассейн с разной глубиной – всё то, что должно быть в современном спа-комплексе.

Отель по соседству

Инвестор также принял решение не только восстановить бани как таковые, но и придать объекту новое звучание. Для Иркутска, в котором активно развивается исторический туризм и с которого начинаются все путешествия на Байкал, актуально развитие гостиничного дела. Поэтому вполне логично было открытие рядом с банным комплексом отеля с видом и выходом к Ангаре.

Инвестор принял решение не только восстановить Курбатовские бани, но и построить рядом с банным комплексом отель с видом и выходом к Ангаре.

– В этом здании будет расположен отель, - продолжил Игорь Рудых. – На втором и третьем этажах разместится около 80 номеров разной направленности: в стиле лофт, классика, модерн. Будет президентский номер, VIP-номера, а также номера для маломобильных групп. Помимо этого, планируется открыть ресторан, кофе-бар, лобби-бар, большой конференц-зал на 80 человек, небольшие помещения для деловых встреч.

Как и в былые времена в банном комплексе откроется парикмахерская и даже пирожковая. Вход будет как со стороны набережной, так и со двора. На внутренней территории – подземная парковка (на 16 мест). Спа-комплекс будет доступен для всех. О стоимости процедур и гостиничных номеров говорить пока рано – после ввода в эксплуатацию объект передадут управляющей компании, которая и займется ценообразованием.

По завершению экскурсии Игорь Рудых вручил хоккеистам банные веники и пригласил спортсменов обязательно посетить Курбатовские бани.

Фото: Лора Гулл

По завершению экскурсии Игорь Рудых вручил хоккеистам символические подарки – банные веники и пригласил спортсменов обязательно посетить Курбатовские бани, которые планируется открыть до конца этого года, для восстановления сил после игр.

– Очень интересный проект, – отметил хоккеист Михаил Прокопьев, житель Красноярска. – Для города он имеет огромное значение, так как послужит отправной точкой для развития смежных зданий, кварталов. Думаю, Курбатовские бани могут стать визитной карточкой Иркутска. В любом случае новый объект повлияет на имидж города, его туристическую привлекательность.

Пресс-атташе ХК «Байкал-Энергия» Артем Непомнящих признался, что о существовании Курбатовских бань раньше не знал.

– Когда пригласили на экскурсию, посмотрел фотографии старых бань в интернете. Был приятно удивлен, насколько всё изменилось. Реконструированные Курбатовские бани сейчас и то, что было раньше – две большие разницы. Сейчас очень красиво и очень достойно! Уверен, это то место, куда будут приходить и жители, и гости города.

Игроки «Байкал-Энергии» договорились посетить бани сразу, как только их введут в эксплуатацию. Врач хоккейной команды Андрей Леонтьев отметил важность банных процедур в восстановлении здоровья:

– Сами по себе бани – это уже хорошо, а когда будет целый СПА-комплекс с бассейнами, массажными процедурами – это вызывает уважение. Банные процедуры для спортсменов – неотъемлемая часть в восстановлении. Всё, что просто и даёт результат, без каких-либо последствий – это всегда хорошо. После длительных тяжёлых тренировок, когда кровь застаивается, баня запускает систему восстановления кровотока, лимфотока, иммунную систему. Эта процедура хороша и для офисного работника, но для спортсменов, организм которых физически перегружен, эти процедуры вдвойне полезны.

Пазлы Цесовской Набережной

Курбатовские бани – не единственный проект Эн+ в Иркутске. В планах – реконструкция здания «Востсибугля», расположенного рядом со сквером Кирова, строительство головного офиса российского холдинга, открытие инфраструктурных и иных объектов на Цесовской набережной. Вся прилегающая к ним территория будет благоустроена на средства компании, а сама набережная станет открытой для всех и соединит собой Нижнюю набережную и бульвар Гагарина.

Цесовская набережная станет открытой для всех и соединит собой Нижнюю набережную и бульвар Гагарина.

Создание необходимых условий для комфортного проживания в городах Сибири, а также комплексное развитие инфраструктуры, сопряженное с бережным отношением к историческому прошлому, обозначил основатель Эн+ Олег Дерипаска. Такая работа способствует развитию экономики региона, повышению его инвестиционной привлекательности, а также является сдерживающим фактором для предотвращения оттока населения и привлечения в область специалистов, способных внести значительный вклад в развитие его промышленного потенциала.

В свою очередь, власти активно прорабатывают вопрос о берегоукреплении. Прежде чем начать обустройство Цесовской набережной нужно провести масштабные работы и без федерального финансирования здесь не обойтись.

Радует, что заброшенный некогда участок в живописном историческом центре города уже сегодня преображается, и в ближайшем будущем станет любимым местом отдыха для иркутян и гостей.

Елена Демидова