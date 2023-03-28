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27 марта 2023
Уроженцы города Черемхово Иркутской области Андрей Прусов и Андрей Пайвин из Черемхово погибли во время спецоперации на Украине, сообщил мэр Вадим Семенов в своем телеграм-канале.
«Бойцы отправились в зону специальной военной операции в составе частной военной компании "Вагнер". Выполняя боевые задачи, Андрей Геннадьевич и Андрей Михайлович погибли под Артемовском. Они сражались за Родину, за независимость нашей страны, за нас с вами!» – рассказал он.
Накануне состоялось прощание с мужчинами в родном городе.