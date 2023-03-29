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Артист из Иркутска впервые за 19 лет получил главную театральную премию РФ «Золотая маска»

Народная артистка России, актриса Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова Наталия Королева получила главную театральную премию страны «Золотая маска» – ранее артисту из Приангарья ее вручали лишь в 2004 году, сообщила пресс-служба регионального правительства.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

Иркутянка стала победительницей в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Церемония награждения состоялась в Большом театре России.

Актриса работает в Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова 40 лет – за эти годы она сыграла десятки ролей.

До Наталии Королевой «Золотой маски» был удостоен один артист из Иркутской области – Виталий Венгер – в 2004 году. Кроме того, в 2000 году эту награду вручили бывшему губернатору региона Борису Говорину за организацию реконструкции Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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