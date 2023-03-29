На крупных производствах Иркутской области стали использовать на 49% больше мобильного интернета

Такие данные получили в МегаФоне, сравнив объем трафика за последние два года на территории заводов цветной металлургии, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности.

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

Ежемесячно промышленные гиганты потребляют в сети МегаФона порядка 117 терабайт данных, что эквивалентно почти двум годам непрерывного просмотра потокового видео в качестве Ultra-HD. Крупные производственные компании активно используют возможности мобильной связи для оперативной коммуникации сотрудников и дистанционного управления технологическими процессами, в том числе для сбора и передачи больших объемов данных с различных устройств.

По данным оператора активнее всего цифровыми технологиями пользуются на целлюлозно-бумажных производствах. На один смартфон или умное устройство здесь приходится в среднем 16,7 гигабайт – это на 54% больше, чем два года назад.

Сотрудники и digital-устройства в нефтехимической промышленности Иркутской области используют 5,5 гигабайта мобильного интернета на одного пользователя ежемесячно. Максимальный объем трафика фиксируется в осенние и зимние месяцы – на 30/% выше, чем весной и летом.

Металлургические предприятия из Шелехова и Братска оказались самыми динамично развивающимися в «цифре» среди иркутских производственников. За два года средний объем трафика на одном устройстве они увеличили на 75%.

«Сегодня базовые станции на территориях крупных промышленных предприятий становятся полноправными участниками производственного цикла. Для эффективной организации работы сотрудников и внедрения новых технологий нужна качественная голосовая связь и передача данных на высоких скоростях. Поэтому МегаФон активно модернизирует свою инфраструктуру в промышленных агломерациях области. За последний год мы запустили дополнительный слой LTE и расширили площадь покрытия 4G в Усть-Илимске, Ангарске, Шелехове, где располагаются крупнейшие предприятия области. В Братске, помимо улучшения действующей сети мы также запустили в работу новую базовую станцию», – рассказал технический руководитель МегаФона в Иркутской области Павел Тупицын.