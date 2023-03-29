США стали лидером по поставкам нефти в Евросоюз, сместив Россию

Согласно данным Евростата, с последнего квартала 2021 года по январь 2022 года импорт из России колебался от 24% до 31% от общего объема импорта. В декабре 2022 года крупнейшими поставщиками сырой нефти стали США – 18% от общего объема импорта.

США были вторым по величине поставщиком сырой нефти в ЕС, поставляя от 19 115 тыс. баррелей до 20 751 тыс. баррелей, что составляет от 10% до 13% от общего объема импорта сырой нефти. Норвегия и Казахстан также поставляли схожие объемы сырой нефти, составляя от 8% до 14% от общего объема импорта, в то время как импорт из Ирака был немного ниже, составляя от 7% до 12%. Импорт из Ливии и Великобритании составил около 5% от общего объема импорта.

С февраля по апрель ситуация была очень нестабильной: большой объем импорта из России в феврале и апреле (63 859 тыс. баррелей и 58 976 тыс. баррелей соответственно, что составляет 33% и 30% от общего объема импорта) и низкий объем импорта в марте (31 820 тыс. баррелей, что составляет 18% от общего объема импорта).

В мае 2022 года импорт из России снизился до 24 162 тыс. баррелей (12% от общего объема импорта) и оставался относительно стабильным до сентября 2022 года. С сентября импорт постепенно снижался, достигнув 7 645 тыс. баррелей (4%) в декабре 2022 года.

Снижение импорта из России компенсировано ростом импорта из других источников. В декабре 2022 года крупнейшими поставщиками сырой нефти были США с 34 483 тыс. баррелей (18% от общего объема импорта), +6 процентных пунктов по сравнению с последним кварталом 2021 года, и Норвегия с 32 899 тыс. баррелей (17% от общего объема импорта), рост на 7 пп.