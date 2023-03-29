«Слата» откроет супермаркет на улице Советской в Иркутске

Мероприятие пройдет с яркой программой и розыгрышами для покупателей, дегустациями и новинками.

В пятницу, 31 марта, состоится открытие нового магазина «Слата» около остановки «Усадьба Сукачева». Начало праздничной программы в 16:00. Об этом рассказали в пресс-службе торговой сети.

Директор по маркетингу «Слата» Елена Генералова рассказала, что в день открытия и в выходные, 1 и 2 апреля, каждый покупатель может принять участие в розыгрыше бытовой техники, а также главного приза – холодильника, наполненного продуктами и вкусными решениями. А все держатели ФрешКарт могут на месте запустить «Колесо подарков» и забрать свой подарок в моменте.

В пятницу покупателей ждут дегустации, открытая кухня, специальные акции до 50% на топовые и востребованные товары. Подробности на сайте.

Напомним, что сеть супермаркетов «Слата» насчитывает 80 торговых точек: в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске, Саянске. С октября 2022 года сеть вошла в стратегический альянс с федеральной сетью X5 Group, сохранив свои бренды и операционное управление.

«Мы продолжим открывать новые магазины наших сетей, – подчеркнул операционный директор ТС «Слата» Мачей Романовски. – О ребрендинге речи не идет, покупатели продолжат ходить в наши привычные магазины. С 2019 года мы запустили обновление ряда супермаркетов. К примеру, по адресам: Первомайский, 54, Байкальская, 202/4, в «Новой Даче», открыли новые в ЖК «Родные берега» и «Рекорд» на Синюшеной Горе. Формат хорошо развивается из года в год и показывает востребованность и эффективность».