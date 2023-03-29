Альфа-Банк получил награду за лучший большой контакт-центр в России

Альфа-Банк получил сразу 9 наград на церемонии награждения лучших из лучших в индустрии контакт-центров и обслуживания клиентов «Хрустальная гарнитура». В их числе главная номинация — «Лучший большой контактный центр в России». В контакт-центре Альфа-Банка работают 2400 человек из 70 городов, ежемесячно операторы обрабатывают более 2,2 млн обращений.

Кроме того, банк забрал главные награды за «Лучшую практику обучения и развития персонала» и «Лучшую команду Collection» (второй год подряд).

Экспертное жюри высоко оценило Альфу в 6 номинациях: «Лучшая цифровая модернизация, трансформация контакт-центра», «Лучшее применение технологий операционной поддержки», «Лучшее применение технологий автоматизации и роботизации», «Самая эффективная практика антикризисного управления», «Лучший новый контакт-центр», «Тренер года».

«Хрустальная гарнитура» — престижный конкурс сильнейших контакт-центров, который присуждается с 2005 года. В этом году за награды в 48 номинациях боролись 350 компаний.