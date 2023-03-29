Установку умных счетчиков могут включить в платежки по ЖКХ

Постепенный переход на новые приборы начнется с 2025 года, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя.

Для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ необходимо внедрение умных счетчиков на всех этапах учета ресурсов, отмечается в докладе Минстроя в правительство. С копией документа ознакомились «Известия». Иначе говоря, их нужно применять в домах, квартирах, а также в нежилых зданиях (объекты торговли, питания, промышленные и другие предприятия). Ранее поручение проработать вопрос дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Обязанность по установке хотят возложить на ресурсоснабжающие организации (РСО), когда они выступают исполнителем услуги.

Все расходы будут включаться в тарифы на ЖКУ. Для этого необходимо «закрепление в качестве основания для превышения предельных индексов изменения размера вносимой потребителями платы за коммунальные услуги учет в тарифе расходов на приобретение, установку, обслуживания, поверку, замену приборов учета и систем учета», говорится в письме Минстроя.