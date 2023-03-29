Где можно выгодно купить юани?

Исторически сложилось, что Банк «Приморье» занимает одни из лидирующих позиций на рынке наличной иностранной валюты во всех регионах присутствия и предлагает своим клиентам максимально выгодные курсы. Банк внимательно следит за наличием всех видов валют в офисах банка, чтобы удовлетворить потребности клиентов.

– Спешим сообщить, что Банку «Приморье» удалось наладить поставку наличных юаней от своих китайских партнеров, что позволяет устанавливать лучшие курсы продажи и на постоянной основе обеспечить достаточное количество валюты в офисах банка. Банк «Приморье» имеет обширный перечень валют по выгодному курсу: не только китайские юани, но и корейские воны, японские иены, тайские баты, вьетнамские донги, гонконгские доллары, канадские доллары, доллары США и евро, – говорится в сообщении банка.

Помимо выгодного обменного курса наличной валюты банк предлагает доходные условия по вкладам в юанях - 3% годовых, это даёт возможность не только сохранить сбережения в китайских юанях, но и приумножить их. Кроме того, банк оказывает услуги по прямым денежным переводам в юанях на материковую часть Китая, а также продолжает обслуживать участников ВЭД по китайскому направлению.

Юридическим лицам доступны такие услуги как: ведение зарплатных проектов, эквайринга, расчетно-кассового обслуживания и кредитования в российской и иностранных валютах.