"Примсоц Л@йн" - в ТОП-25 лучших мобильных банков в App Store

Мобильный банк «Примсоц Л@йн» вошёл в ТОП-25 лучших приложений в App Store по итогам 1 квартала 2023 года и занял в нём 18 строчку. Рейтинг подготовлен финансовым порталом Бробанк.



В I квартале 2023 года на рассматриваемой площадке представлено 65 приложений кредитных организаций. За лучшие мобильные банки 2023 года в App Store конкурировало 55 структур, располагающих достаточным числом отзывов. Исходя из этого, выделен ТОП-25 финансовых институтов – то есть менее 50% претендентов на попадание в рейтинг.



По словам экспертов портала, лучшие мобильные банки начала 2023 года представлены самыми разными структурами - как крупными, так и более мелкими. Также на оценку напрямую не влияет размер филиальной сети. Ведь в ТОПах достаточно региональных кредитных организаций, обслуживающих жителей нескольких субъектов РФ. То есть качество продукта зависит исключительно от внутренних бизнес-процессов того или иного финансового института.