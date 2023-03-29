НРА присвоило Солид Банку кредитный рейтинг BB- прогноз «Стабильный»

Рейтинг Национального рейтингового агентства присваивается Солид Банку впервые

Как сообщает НРА кредитный рейтинг АО «Солид Банк» на уровне «ВВ-|ru|» обусловлен:

высоким показателем диверсификации ресурсной базы по внешним источникам фондирования;

умеренной позицией по ликвидности;

высоким показателем рентабельности.

Также отмечается, что «Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.

Эксперты НРА выделяют следующие ключевые положительные факторы рейтинговой оценки: