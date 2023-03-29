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НРА присвоило Солид Банку кредитный рейтинг BB- прогноз «Стабильный»

Рейтинг Национального рейтингового агентства присваивается Солид Банку впервые

Как сообщает НРА кредитный рейтинг АО «Солид Банк» на уровне «ВВ-|ru|» обусловлен:

  • высоким показателем диверсификации ресурсной базы по внешним источникам фондирования;
  •  умеренной позицией по ликвидности;
  • высоким показателем рентабельности.

Также отмечается, что «Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.

Эксперты НРА выделяют следующие ключевые положительные факторы рейтинговой оценки:

  • высокий показатель диверсификации ресурсной базы по внешним источникам фондирования. Динамика ресурсной базы положительная, за последние 12 месяцев она существенно выросла (+42,1%) за счет: банков-резидентов; остатков на текущих счетах ЮЛ (в т.ч. нерезидентов), ИП и ФЛ; депозитов ЮЛ (в т.ч. нерезидентов);
  • умеренная позиция ликвидности: у Банка достаточно ликвидности для выполнения законодательных нормативов, установленных Банком России;
  • высокий показатель рентабельности: значение ROE по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 17,06%, что является хорошим показателем для кредитной организации данного масштаба.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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