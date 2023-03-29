Запрет продажи вейпов поддерживают 69% иркутян

Полный запрет вейпов в России поддерживают 2 из 3 иркутян. Закономерно, что сами курильщики электронных сигарет чаще всего выступают против столь радикальных мер. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Выступая в Госдуме, вице-премьер России Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложение спикера Вячеслава Володина о полном запрете продажи вейпов. Эту инициативу парламентариев сегодня поддерживает 2 из 3 жителей Иркутска (69%). Против выступают 12%: по их мнению, в случае запрета неизбежен возврат курильщиков к не менее вредным традиционным сигаретам, а кроме того, запрет создаст условия для нелегальной торговли.

Курильщики вейпов поддерживают запрет почти в 3 реже, чем некурящие, и в 2,5 раза реже, чем те, кто курит обычные сигареты (21% против 63% и 53% соответственно).

Сторонников инициативы больше всего среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (69%), а меньше всего — среди респондентов моложе 34 лет (50%), то есть представителей того поколения, которое, по мнению депутатов, «надо спасать».

Женщины одобряют тотальный запрет вейпов чаще мужчин (74% против 55%).

В январе этого года в Госдуме уже обсуждали полный запрет продажи электронных сигарет. С тех пор сторонники этой меры по-прежнему в большинстве.