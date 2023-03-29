Уходящие из России компании будут пополнять бюджет страны

Размер взноса – 10% рыночной стоимости активов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, опубликованный по итогам заседания подкомиссии в Министерстве финансов.

Также комиссия постановила, что условия сделок по продаже иностранных компаний россиянам для их одобрения, как правило, должны включать наличие рассрочки платежа на 1-2 года. Либо же необходимо обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 10% от суммы осуществляемой сделки.

То есть условие о таком взносе в бюджет было обозначено как альтернативное, утверждает и.о. директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ, партнер КА «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин.

– В настоящий момент взнос становится, по сути, обязательным, а также уточняется его величина – не менее 10% рыночной стоимости активов. Причем максимальная величина будет применяться для случаев применения сторонами сделки более чем 90% дисконта. При меньшем дисконте речь будет идти о 10% от половины стоимости активов, то есть, по существу, – о вдвое меньшей сумме, – пояснил он.