Студенческие семьи и работающие матери могут получить льготы

Новые меры поддержки обсуждают власти, выяснил РБК.

Власти совместно с экспертными группами обсуждают новые инициативы по стимулированию рождаемости, среди них – поддержка молодых студенческих семей, помощь работающим родителям и меры по снижению числа абортов, рассказал источник РБК, знакомый с материалами одного из профильных совещаний с участием представителей социального блока правительства. Новые инициативы в этом направлении действительно рассматриваются, подтвердил РБК федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения.

Универсальные шаги, которые определяют желание семей принять решение о рождении ребенка, государством уже сделаны: введен материнский капитал за первого и второго ребенка, единое пособие на детей для семей с низкими доходами, говорит собеседник РБК. Поэтому теперь предлагается ориентировать меры на отдельные целевые группы, пояснил он.

Поручение разработать меры, направленные на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми, дал правительству президент Владимир Путин в декабре 2022 года. Все поручения президента выполнены в срок, заявил в марте 2023 года глава Минтруда Антон Котяков.