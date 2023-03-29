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Названы главные критерии при выборе автомобиля

Чаще всего россияне отказываются от покупки автомобиля мечты из-за недоступности сервисных центров и запчастей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование группы «Ренессанс страхование» и платформы «Авито Авто».

В топ-5 причин для покупки нового авто, вошли вместительность (47%), возможность путешествий (30%), психологическая удовлетворенность от покупки (19%), необходимость иметь автомобиль «выходного дня» (12%), чтобы обращать на себя внимание окружающих, и возможность пересесть с общественного транспорта на личный (9%).

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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