Названы главные критерии при выборе автомобиля

Чаще всего россияне отказываются от покупки автомобиля мечты из-за недоступности сервисных центров и запчастей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование группы «Ренессанс страхование» и платформы «Авито Авто».

В топ-5 причин для покупки нового авто, вошли вместительность (47%), возможность путешествий (30%), психологическая удовлетворенность от покупки (19%), необходимость иметь автомобиль «выходного дня» (12%), чтобы обращать на себя внимание окружающих, и возможность пересесть с общественного транспорта на личный (9%).