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Реестр недобросовестных блогеров могут запустить в России

Список «токсичных» инфлюенсеров уже публикуют в Ассоциации блогеров и агентств (АБА). «Известия» ознакомились с ним.

Оставить жалобы можно не только на блогеров, но и на клиентов, агентства, продюсерские центры. По словам экспертов, это поможет заставить блогеров работать в рамках закона и не рекламировать запрещенную информацию.

Система работает с выдачей «карточек», которые обозначают причину попадания в списки и количество жалоб. Модераторы разбирают все жалобы в индивидуальном порядке, чтобы исключить вероятность ложной жалобы, направленной на компрометирование блогера.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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