Российский рынок пополнился пятью иностранными брендами

Согласно исследованию NF Group, по итогам I квартала 2023 года на российский рынок вышли пять новых турецких брендов, за аналогичный период 2022 года – всего один. Число новых открытий составляет практически половину (45%) от годового показателя 2022 года. До конца года планируется выход еще не менее четырех новых игроков. В целом сейчас продолжается активное расширение форматов универмагов и мультибрендовых магазинов в составе торговых центров и аутлетов, а также развитие российских дизайнеров в столице и регионах.

По итогам I квартала 2023 года на российский рынок вышли пять новых международных брендов, за аналогичный период 2022 года – всего один. Несмотря на влияние геополитической обстановки, количество выходов новых игроков за три месяца показало позитивную динамику и составило практически половину (45%) от годового показателя 2022 года. Новые ретейлеры из Турции представлены в таких профилях, как «одежда и обувь» и «товары для дома», и работают в ценовом сегменте «средний» и «выше среднего».

Первые точки продаж новых ретейлеров были открыты в столичных торговых центрах. Так, ТРЦ «Авиапарк», ТРЦ «Метрополис» и ТРЦ «Афимолл Сити» привлекли в состав арендаторов магазины турецких брендов NetWork и Club. Помимо этого, в ТРЦ «Афимолл Сити» запустили магазин AC&Co. В ТРЦ «Щелковский» открылся один из первых магазинов Loft – новый бренд от Eroglu Holding, владельцев другой популярной в России марки (Colin’s), в ТРЦ «МЕГА Химки» появился ретейлер Madame Coco с собственным производством домашнего текстиля и товаров для интерьера.

До конца года планируется выход еще не менее четырех новых игроков, в том числе открытие в апреле первого магазина-аналога IKEA – белорусского бренда Swed House, который планирует запустить в России до 10 магазинов в 2023 году.

По словам Евгении Хакбердиевой, регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group, в 2023 году продолжается активное расширение форматов универмагов и мультибрендовых магазинов в составе торговых центров и аутлетов. В региональных городах России был запущен магазин российских дизайнеров NICO'NINI в ТРЦ «Аура» (Ярославль) и универмаг локальных марок SLAVA в ТРЦ «Планета» (Пермь), также планируются к открытию пространства SLAVA в фудмолле VOKZAL 1835 (Санкт-Петербург) и новый проект от ТРЦ «Гринвич» (Екатеринбург) – Hilight. Помимо этого, в столичном «Outlet Village Белая Дача» появилось новое пространство с локальными и мировыми брендами «РЕМАРК», в ТРЦ «Метрополис» – TRND, и планируется к открытию мультибрендовый магазин иностранных брендов STORE by Lukse в ТРЦ «Аура» (Новосибирск) на месте магазина испанского бренда Massimo Dutti.

С 2022 года о приостановке деятельности сообщили более 180 международных ретейлеров, об уходе из России объявили 23 иностранные компании (некоторые из них – частично) из сферы торговли и общественного питания (из них 74% ретейлера развивались полностью или частично в торговых центрах в формате отдельно стоящих магазинов), что также добавляло роста неопределенности на рынке, однако не все из них прекратили бизнес окончательно, некоторые продолжают работать или продавать остатки, есть и те, которые могут вернуться на рынок под другими именами. Кроме того, было зафиксировано 34 ребрендинга ретейлерами под новыми брендами и перехода бизнеса к локальным владельцам. Последние ребрендинги были произведены компанией Inditex, которая частично оставила бренды Maag (Zara), Ecru (Bershka), DUB (Pull&Bear), и ретейлерами US Polo (AR Fashion), Hamleys («Винни»), Costa Coffee (Coffee), Reima (Nordy)