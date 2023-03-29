52,6 тыс. автокредитов выдано в феврале 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов в феврале 2023 года составило 52,6 тыс. ед., символически снизившись по сравнению с предыдущим месяцем – на 0,8% (в январе 2023 года – 53,0 тыс. ед.).

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в феврале число выданных автокредитов сократилось более существенно – на 20,9% (в феврале 2022 года – 66,5 тыс. ед.).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в феврале 2023 года было выдано в:

Москве (3,19 тыс. ед.),

Московской обл. (3,00 тыс. ед.),

Республике Татарстан (2,74 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (2,72 тыс. ед.),

Краснодарском крае (2,28 тыс. ед.).

Региональная динамика выдачи автокредитов в феврале 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем носила разнонаправленный характер. При этом самое серьезное снижение было зафиксировано в:

Оренбургской обл. (-11,8%),

Саратовской обл. (-11,3%),

Ставропольском крае (-7,7%),

Ростовской обл. (-7,3%),

Республике Татарстан (-7,0%).

Вместе с тем, в ряде других регионов в феврале, напротив, отмечен рост выдачи автокредитов по сравнению с январем, в т.ч. в:

Новосибирской обл. (+22,6%),

Кемеровской обл. (+10,5%),

Иркутской обл. (+9,1%),

Омской обл. (+8,8%),

Тульской обл. (+6,6%).

В Москве этот показатель за месяц снизился на 1,9%, а в Санкт-Петербурге, напротив, вырос на 5,8%.

«После некоторого сокращения выдачи в конце прошлого года, в начале года рынок автокредитов несколько активизировался, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Стоит отметить, что не характерное для «высокого сезона» снижение выдачи в декабре было связано с приостановкой государственной программы льготного автокредитования в конце прошлого года. Однако уже в начале года данная программа возобновилась, следствием чего стал рост количества выданных автокредитов по сравнению с концом прошлого года. При этом по-прежнему автокредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 680 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн рублей) – 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента».