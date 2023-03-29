«Мы не против легального майнинга». Руководитель энергетического бизнеса Эн+ ответил на вопросы иркутян о майнинге

Прямая линия с Михаилом Хардиковым прошла 29 марта в телеграм канале компании.

Руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков рассказал о различиях легальных и «серых» майнеров. Топ-менеджер отметил, что нелегальная добыча криптовалюты носит массовый неконтролируемый характер. Помочь же в решении этой проблемы может изменение тарифов на сверхпотребление электроэнергии, которые не затронут 99% населения Иркутской области, но это вопрос решений законодательной власти региона.

Несколько вопросов о противодействии «серым» майнерам поступили на Прямую линию с Михаилом Хардиковым, которая прошла 29 марта в телеграм канале компании. Глава энергетического бизнеса отметил, что компания не хочет полного запрета майнинга, а лишь выступает за наведение порядка в этой сфере.

«Мы никогда не препятствуем предпринимательской деятельности. Но мы выступаем за то, что чтобы майнеры, как и любые другие предприниматели, также платили налоги и платили за необходимую инфраструктуру, в том числе за электроэнергию. Крупные майнеры сегодня работают на больших промышленных площадках, удаленных от жилых районов, поэтому не мешают шумом работающего оборудования соседям. Кроме того, они подключены к промышленным сетям, а значит не «забирают» нагрузку с бытовых потребителей, и платят за потребляемую энергию по коммерческому тарифу, в то время как нелегальные майнеры, обирают местных предпринимателей, которые за них платят перекрестные субсидии. Проще говоря, нельзя подключать промышленные объекты к сетям для гражданских нужд», - рассказал Михаил Хардиков.

Он также добавил, что оборудование для майнинга, которое приводит к пожарам и гибели людей, сейчас находят уже в школах, больницах и других социальных учреждениях. Наиболее действенный способ борьбы с «серым» майнингом – введение справедливого тарифа на электроэнергию, что никак не коснется обычных потребителей.

«Майнеров, использующих для обогащения энергию, предназначенную для бытового использования, как раз предполагается вывести в отдельную категорию предпринимателей. Это поможет сохранить существующий льготный тариф для жителей региона, при котором люди, как и сейчас, будут оплачивать ресурс по низкой ставке», - отметил Михаил Хардиков.

Топ-менеджер добавил, что это вопрос решений региональной власти, но сейчас уже наработана практика выявления майнеров по показателям потребления электроэнергии и целому ряду других косвенных признаков. Поэтому, нет никакой сложности установить тариф таким образом, чтобы он коснулся только криптодобытчиков и никак не затронул обычных граждан.