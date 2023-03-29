Самолеты из Бурятии на Ольхон с июня будут летать дважды в сутки

Число рейсов на авиамаршруте Улан-Удэ – Хужир с лета планируется увеличить до 2 раз в день, сообщил перевозчик «СиЛА» на своих страницах в соцсетях.

«С 1 июня ежедневный рейс Улан-Удэ – Хужир на остров Ольхон (Иркутской области – прим. ред.) заведен с новой частотой. Дополнительные рейсы будут осуществляться два раза в день, утром и вечером по пятницам и воскресеньям», – говорится в сообщении.

Полеты будут выполнять авиакомпании «СиЛА» и «Аврора» на самолете L 410. Время в пути – 40 минут. Стоимость перелета в одну сторону – 1035 рублей.