Акция «Тотальный диктант» состоится в Иркутске 8 апреля: регистрация на площадках открыта

Открыта регистрация на площадках в Иркутске, где 8 апреля состоится акция «Тотальный диктант», следует из данных на сайте мероприятия.

Автором текста в этом году стал писатель, журналист, номинант различных литературных премий премий Василий Авченко. Он создал текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

В Иркутске написать диктант можно:

в библиотеке №20 им. Е.А.Евтушенко в микрорайоне Юбилейном, 22,

детской библиотеке №31 «Алые паруса» на ул. Баумана, 199,

детской библиотеке им. А.С.Пушкина на ул. Франка-Каменецкого, 32,

библиотеке №16 им. Д.Г.Сергеева на ул. Лермонтова, 59,

«Глазковской библиотеке» №9 на пер. Спортивном, 9.

библиотеке №8 «Меридиан» на ул. Баумана, 204,

«Иннокентьевской библиотеке» №5 на ул. Сибирских партизан, 22,

Центральной детской библиотеке им. Ю.С.Самсонова на бульваре Постышева, 35,

Центральной городской библиотеке им. А.В.Потаниной на ул. Трилиссера, 32,

Гуманитарном центре – библиотеке имени семьи Полевых в Университетском микрорайоне, 70,

Информационно-образовательном центре Иркутского художественного музея им. В.П.Сукачева на ул. Свердлова, 16,

«Молчановке» на ул. Лермонтова, 253,

Иркутском государственном университете путей сообщений на ул. Чернышевского, 15,

Доме молодежи на ул. Декабрьских событий, 102/1,

Центре Современного Искусства «Огонь» на ул.Марата, 11,

Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ на ул. Ленина, 8,

Иркутском планетарии на ул.Седова, 30.

Регистрация на всех площадках является обязательной – пройти ее можно на сайте мероприятия.