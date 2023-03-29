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Акция «Тотальный диктант» состоится в Иркутске 8 апреля: регистрация на площадках открыта

Открыта регистрация на площадках в Иркутске, где 8 апреля состоится акция «Тотальный диктант», следует из данных на сайте мероприятия.

Автором текста в этом году стал писатель, журналист, номинант различных литературных премий премий Василий Авченко. Он создал текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

В Иркутске написать диктант можно:

  • в библиотеке №20 им. Е.А.Евтушенко в микрорайоне Юбилейном, 22,
  • детской библиотеке №31 «Алые паруса» на ул. Баумана, 199,
  • детской библиотеке им. А.С.Пушкина на ул. Франка-Каменецкого, 32,
  • библиотеке №16 им. Д.Г.Сергеева на ул. Лермонтова, 59,
  • «Глазковской библиотеке» №9 на пер. Спортивном, 9.
  • библиотеке №8 «Меридиан» на ул. Баумана, 204,
  • «Иннокентьевской библиотеке» №5  на ул. Сибирских партизан, 22,
  • Центральной детской библиотеке им. Ю.С.Самсонова на бульваре Постышева, 35,
  • Центральной городской библиотеке им. А.В.Потаниной на ул. Трилиссера, 32,
  • Гуманитарном центре – библиотеке имени семьи Полевых в Университетском микрорайоне, 70,
  • Информационно-образовательном центре Иркутского художественного музея им. В.П.Сукачева на ул. Свердлова, 16,
  • «Молчановке» на ул. Лермонтова, 253,
  • Иркутском государственном университете путей сообщений на ул. Чернышевского, 15,
  • Доме молодежи на ул. Декабрьских событий, 102/1,
  • Центре Современного Искусства «Огонь» на ул.Марата, 11,
  • Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ на ул. Ленина, 8,
  • Иркутском планетарии на ул.Седова, 30.

Регистрация на всех площадках является обязательной – пройти ее можно на сайте мероприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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