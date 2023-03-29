Все связанные с коронавирусом ограничения отменили в Иркутской области

Главный государственный санитарный врач Иркутской области Дмитрий Савиных 28 марта подписал постановление, согласно которому в регионе снимаются все ограничения, связанные с коронавирусом, гриппом и ОРВИ, следует из данных в документации.

Отменено действующее ранее постановление «О дополнительных ограничительных мероприятиях…» от 22 декабря 2022 года. Изменения связаны со стабилизацией эпидемиологической ситуации и снижением заболеваемости гриппом, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией.

При этом минздраву региона и руководителям всех медорганизаций области поручено неукоснительно соблюдать требования СанПиН по профилактике инфекционных болезней при оказании помощи людям с симптомами респираторных заболеваний.