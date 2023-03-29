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Режим повышенной готовности из-за угрозы паводков ввели в Иркутске и Иркутском районе

Правительство Иркутской области сообщило, что в связи с паводкоопасной обстановкой с 28 марта на территории Иркутского района ввели режим повышенной готовности, с 29 марта он начнет действовать и в городе Иркутске.

«Мы планируем в ежедневном режиме мониторить ситуацию и собираться на совещания с рабочей группой до тех пор, пока сохраняется угроза паводка. Кроме того, принято решение еще раз обсудить на уровне правительства региона вопросы градостроительной застройки тех мест, которые подвержены подтоплениям», – отметил первый заместитель губернатора Приангарья Роман Колесов.

 Решение принято в связи с активным снеготаянием, вызванным установившимися высокими дневными температурами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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