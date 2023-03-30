Количество землетрясений в Байкальском регионе сократится – ученые

Директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева на пресс-конференции сообщила, что Байкальская рифтовая зона после периода повышенной сейсмической активности вступает в период стабильности, что приведет к сокращению числа землетрясений, передает ТАСС.

«В 2021 году был пик [сейсмической активности], в 2022 году пошло снижение. Пока мы возвращаемся на классический уровень. Есть такое понятие, как среднее количество землетрясений в год, среднее количество землетрясений в месяц. Это порядка 700-800 сейсмособытий, ощутимых – порядка 20-22 в год. К этому уровню мы в этом году должный выйти. Если посмотреть по 2021 году, то было порядка 100 ощутимых событий, а только 13-14 января дали около 800 сейсмособытий [различной силы]», – рассказала Кобелева.

Она также добавила, что в Байкальской рифтовой зоне последним самым спокойным в сейсмическом плане годом был 2018 год.

Сколько продлится период сейсмического затишья, пока ученые спрогнозировать не могут, при этом отмечают, что в среднем сильные землетрясения в Байкальской рифтовой зоне проходят каждые 50 лет, однако эти данные относительны.