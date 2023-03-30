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МТС сменит логотип

Оператор откажется от главного символа компании – яйца, сообщает РБК.

30 марта МТС объявит о полномасштабном ребрендинге, рассказал президент компании Вячеслав Николаев. На новом логотипе больше не будет изображения яйца теперь это квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру.

Полный квадрат с надписью МТС будет применяться для основного предложения компании, а в случае с «дочками», суббрендами, например «МТС-авто», «МТС-музыка» и др., у него будет отрезаться уголок, и на этом «осколке» будет размещаться логотип этого направления. Слоган компании остался прежним: «Быть лучше каждый день».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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