Ещё 4 предприятия Иркутской области подписали соглашения об участии в нацпроекте «Производительность труда»

Четыре крупных компании Иркутской области намерены повысить свою эффективность с помощью нацпроекта «Производительность труда» и его экспертов. Накануне министерство экономического развития и промышленности Иркутской области подписало соответствующее соглашение с Ангарским мясокомбинатом, производителем матрасов и мебели «Сарма», розничной торговой сетью «Янтарь» и производителем деревянных домокомплектов «Горстрой». Таким образом, общее количество предприятий-участников нацпроекта в Приангарье увеличилось до 45.

«На этих 45 предприятиях работает порядка 17 тысяч человек. Участие региона в нацпроекте позволяет передать этим людям уникальные знания, научить их механизмам, которые используют крупнейшие мировые холдинги. Причем для бизнеса это обучение проходит совершенно бесплатно. И если сначала предприниматели относились с осторожностью к предлагаемым нововведениям, то сейчас, когда пошла волна позитивных отзывов от участников, предприниматели сами стали обращаться и заявлять о своём желании стать участниками нацпроекта «Производительность труда», — рассказала заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Напомним, войти в нацпроект могут предприятия из приоритетных несырьевых отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля. Потенциальные участники должны иметь выручку не менее 400 миллионов рублей в год. Участие в нацпроекте для предприятий бесплатное, расходы берёт на себя федеральный центр. Однако каждый участник обязуется достичь роста производительности не менее, чем в 5%, в течение 3 лет с момента вступления.

«Выгода от участия в нацпроекте очевидна: выше производительность труда, ниже издержки. Это помогает предприятия повысить выручку и прибыль. Конечно, они самостоятельно решают, как распорядиться дополнительными средствами — потратить их на повышение заработной платы, вложить в покупку нового оборудования или расширение ассортимента. Однако в любом случае это дополнительные десятки миллионов налогов в бюджеты различных уровней. Таким образом, нацпроект положительно влияет не только на эффективность деятельности участников, но и опосредованно — на всех жителей Иркутской области», — подчёркивает руководитель Регионального центра компетенций Андрей Савченко.

ООО «Янтарь» — розничная торговая сеть по продажам продуктов питания в Иркутске и Иркутской области, ведёт свою деятельность с 1995 года и в формате магазинов «у дома». Предприятие является официальным представителем розничных продаж от производителей группы компаний «Янта». Численность персонала предприятия превышает семьсот человек.

Фабрика «Сарма» работает с 1996 года. Предприятие начинало с производства поролона на промышленной площадке в Усолье-Сибирском. В 1998 году фабрика выпустила первый диван и открыла подразделение для обеспечения производства мебельными материалами. В 2002 году запущено потоковое производство мягкой мебели и матрасов на промышленной площадке в городе Усолье-Сибирском, а двумя годами позже — потоковое производство корпусной и кухонной мебели. Компания не только поставляет продукцию, производимую в Иркутской области, в десятки регионов страны, но и имеет собственные представительства в Красноярском и Хабаровском краях, Новосибирской и Свердловской областях, республике Бурятии.

Мясокомбинат «Ангарский» начал свою работу в 1964 года. Это одно из первых предприятий города Ангарска, и оно задумывалось как небольшое производство, обеспечивающее потребности жителей города Ангарска. Спустя 55 лет мясокомбинат является одним из лидеров в мясоперерабатывающей отрасли Иркутской области. А продукты его производства можно встретить практически на любом прилавке не только в Иркутской области, но и в республике Бурятии, в Забайкальском крае.

Предприятия «Горстрой» на базе собственного производства осуществляет проектирование и изготовление комплектов деревянных домов. Пректная мощность завода составляет 150 тысяс кв.метров жилья в год. При этом «Горстрой» не только занимается выпуском готовой продукции, но и выступает в качестве проектировщика и производителя комплектующих для строительных компаний разных регионов.