Ещё 4 предприятия Иркутской области подписали соглашения об участии в нацпроекте «Производительность труда»

Четыре крупных компании Иркутской области намерены повысить свою эффективность с помощью нацпроекта «Производительность труда» и его экспертов. Накануне министерство экономического развития и промышленности Иркутской области подписало соответствующее соглашение с Ангарским мясокомбинатом, производителем матрасов и мебели «Сарма», розничной торговой сетью «Янтарь» и производителем деревянных домокомплектов «Горстрой». Таким образом, общее количество предприятий-участников нацпроекта в Приангарье увеличилось до 45.
«На этих 45 предприятиях работает порядка 17 тысяч человек. Участие региона в нацпроекте позволяет передать этим людям уникальные знания, научить их механизмам, которые используют крупнейшие мировые холдинги. Причем для бизнеса это обучение проходит совершенно бесплатно. И если сначала предприниматели относились с осторожностью к предлагаемым нововведениям, то сейчас, когда пошла волна позитивных отзывов от участников, предприниматели сами стали обращаться и заявлять о своём желании стать участниками нацпроекта «Производительность труда», — рассказала заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.
Напомним, войти в нацпроект могут предприятия из приоритетных несырьевых отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля. Потенциальные участники должны иметь выручку не менее 400 миллионов рублей в год. Участие в нацпроекте для предприятий бесплатное, расходы берёт на себя федеральный центр. Однако каждый участник обязуется достичь роста производительности не менее, чем в 5%, в течение 3 лет с момента вступления.
«Выгода от участия в нацпроекте очевидна: выше производительность труда, ниже издержки. Это помогает предприятия повысить выручку и прибыль. Конечно, они самостоятельно решают, как распорядиться дополнительными средствами — потратить их на повышение заработной платы, вложить в покупку нового оборудования или расширение ассортимента. Однако в любом случае это дополнительные десятки миллионов налогов в бюджеты различных уровней. Таким образом, нацпроект положительно влияет не только на эффективность деятельности участников, но и опосредованно — на всех жителей Иркутской области», — подчёркивает руководитель Регионального центра компетенций Андрей Савченко.