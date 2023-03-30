Внешний долг России на начало 2023 года составил 380,5 млрд долларов

За прошлый год он сократился на 21,1% – до 101,8 млрд долларов, следует из данных Центробанка.

«Внешний долг Российской Федерации на 01.01.2023 составил 380,5 млрд долларов США, снизившись в течение года на 101,8 млрд долларов США, или на 21,1%», – говорится в отчете.

Обязательства прочих секторов перед нерезидентами составили 63,3% совокупного внешнего долга Российской Федерации (241,0 млрд долларов США по состоянию на 01.01.2023). Доля внешнего долга центрального банка и банков – 24,6% (93,4 млрд долларов США). На иностранную задолженность органов государственного управления приходилось 12,1% (46,1 млрд долларов США).