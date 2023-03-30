Новости

Трое мужчин провалились под лед на Байкале

В обход закрытой переправы они попытались выехать с острова Ольхон. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Вечером 29 марта трое мужчин на автомобилях решили покинуть остров Ольхон по льду Байкала. Они ночью незаметно выехали на закрытую переправу.

Из-за отсутствия заградительных вешек водители заблудились и съехали с ледовой дороги. Недалеко от острова Хунык Малого Моря одна машина провалилась в ледяной нажим.

Водитель чудом успел выбраться. Байкальские спасатели обнаружили заблудившихся мужчин, сопроводили до залива Куркут. Из-за плохого состояния льда поднять автомобиль невозможно.

Читайте также:

Трубу прорвало в ТРЦ «Карамель»
14 марта 2023
Пожар произошел на промплощадке фанерного завода в Братске
14 марта 2023

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Искусственный интеллект, нейросети
Goldman Sachs: Искусственный интеллект поднимет ВВП на 7%
«Возвращаемся к истокам». Гомбо Зориктуев – о трендах в брендинге в эпоху перемен
Человеческие образы Байкала и Ангары создали с помощью нейросети
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес