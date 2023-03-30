Трое мужчин провалились под лед на Байкале

В обход закрытой переправы они попытались выехать с острова Ольхон. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Вечером 29 марта трое мужчин на автомобилях решили покинуть остров Ольхон по льду Байкала. Они ночью незаметно выехали на закрытую переправу.

Из-за отсутствия заградительных вешек водители заблудились и съехали с ледовой дороги. Недалеко от острова Хунык Малого Моря одна машина провалилась в ледяной нажим.

Водитель чудом успел выбраться. Байкальские спасатели обнаружили заблудившихся мужчин, сопроводили до залива Куркут. Из-за плохого состояния льда поднять автомобиль невозможно.