Трое мужчин провалились под лед на Байкале

В обход закрытой переправы они попытались выехать с острова Ольхон. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Вечером 29 марта трое мужчин на автомобилях решили покинуть остров Ольхон по льду Байкала. Они ночью незаметно выехали на закрытую переправу.
Из-за отсутствия заградительных вешек водители заблудились и съехали с ледовой дороги. Недалеко от острова Хунык Малого Моря одна машина провалилась в ледяной нажим.
Водитель чудом успел выбраться. Байкальские спасатели обнаружили заблудившихся мужчин, сопроводили до залива Куркут. Из-за плохого состояния льда поднять автомобиль невозможно.
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14 марта 2023