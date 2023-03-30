Только 10% иркутян против введения 36-часовой рабочей недели

В Комитете Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили сократить рабочую неделю до 36 часов: график с понедельника по четверг останется прежним, пятница — сокращенный день с работой до обеда. Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, поддерживают ли подобную инициативу иркутяне. В опросе приняли участие экономически активные горожане, работающих по графику 5-дневной рабочей недели.

75% опрошенных поддерживают идею сокращения рабочей недели до 36 часов, 10% — против.

Для 84% иркутян возможное сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы: респонденты уверяют, что работая 36 часов в неделю, будут успевать сделать столько же, сколько и за стандартную 40-часовую неделю. 16% считают, что не успеют уложить стандартный объем работы в 36 часов.

Женщины чаще мужчин поддерживают инициативу сокращения рабочей недели: 79 и 70% соответственно. В том, что будут успевать выполнить свои обязанности, работая меньше на 4 часа в неделю, так же чаще убеждены женщины: 90% против 79% среди мужчин.