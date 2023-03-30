Промышленники выступили за возвращения госплана

Инициатива несет риск для конкуренции, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

За возвращение в экономику государственного краткосрочного (пятилетнего), среднесрочного и долгосрочного планирования с помощью современных автоматизированных систем управления высказалось большинство представителей промышленных предприятий (78,5%). Об этом говорится в исследовании ГУУ. Оно проводилось по заказу Министерства науки и образования в рамках проекта «ДНК России», который нацелен на поиск ценностных основ россиян.

Для любого руководителя очень важен горизонт планирования, отметил председатель Курского отделения «Деловой России» Олег Малахов.

– Чем он дальше, тем с большей решимостью можно развивать свое предприятие. С этой точки зрения возрождение госплана может значительно расширить возможности. Но важнейшим элементом при его внедрении должен стать четкий выбор направлений и подходов к взаимодействию предпринимателей и государства, – предостерег он.

По словам Олега Малахова, необходимо исключить возможность формирования глобальных игроков, которые поглотят весь объем запланированной продукции, фактически убив конкуренцию в лице малых и средних компаний.