Какие тренды будут определять развитие банковской системы России?

Сообщество было готово к тому, что платежные системы уйдут. ЦБ, НСПК, банки проделали огромную работу до этого, рассказал в интервью РБК+ директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев

«Поэтому то, что мы сегодня наблюдаем, у нас идет переток базы клиентов с международных платежных систем на карты «Мир». По этим картам развиваются сервисы, эти карты доступны для бесконтактной оплаты в мобильных телефонах с помощью pays. Поэтому, я думаю, в какой-то перспективе, конечно же, карты «Мир» будут все больше получать оборотов, все больше клиентов, и когда-то мы увидим весь наш портфель на этих картах», – говорит эксперт.