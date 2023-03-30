Новости

Какие тренды будут определять развитие банковской системы России?

Сообщество было готово к тому, что платежные системы уйдут. ЦБ, НСПК, банки проделали огромную работу до этого, рассказал в интервью РБК+ директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев

«Поэтому то, что мы сегодня наблюдаем, у нас идет переток базы клиентов с международных платежных систем на карты «Мир». По этим картам развиваются сервисы, эти карты доступны для бесконтактной оплаты в мобильных телефонах с помощью pays. Поэтому, я думаю, в какой-то перспективе, конечно же, карты «Мир» будут все больше получать оборотов, все больше клиентов, и когда-то мы увидим весь наш портфель на этих картах», – говорит эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Искусственный интеллект, нейросети
Goldman Sachs: Искусственный интеллект поднимет ВВП на 7%
«Возвращаемся к истокам». Гомбо Зориктуев – о трендах в брендинге в эпоху перемен
Человеческие образы Байкала и Ангары создали с помощью нейросети
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес