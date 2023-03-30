Сбер получил 15 наград «Хрустальной гарнитуры»

Команды и сотрудники контактных центров Сбера удостоены сразу 15 наград международного конкурса «Хрустальная гарнитура 2022/2023» для контактных центров сервисных организаций. Об этом сообщает «Независимая газета».

В главной номинации премии «Хрустальная гарнитура» – «Оператор года» победу одержала Маргарита Манаева из Единого распределенного контактного центра Сбера в Ставрополе, которая стала лучшей в соревновании из 40 финалистов по всей стране.

«Лучшим местом для работы» признан Единый распределенный контактный центр Сбера в Омске. Это самый большой контактный центр в России, где работает 2,5 тыс. человек. Центр отличают комфортная рабочая среда, стабильность и надежность, возможность раскрыть свой потенциал, профессионально развиваться, заниматься волонтерской деятельностью и даже получить новую профессию. 84% сотрудников центра готовы рекомендовать своего работодателя другим.

Команда телемаркетинга Анны Тарасовой Единого распределенного контактного центра Сбера в Омске признана «Лучшей командой исходящего взаимодействия». Специалисты занимаются продвижением продуктов Сбера и его дочерних компаний по телефону, в том числе с помощью робота-оператора и робота-тренера для обучения новых сотрудников, предлагают клиентам актуальные для них продукты и помогают оформить их онлайн.

Комплексная программа борьбы с оттоком кадров «Оттока нет» в Едином распределенном контактном центре Сбера в Омске названа «Лучшей практикой удержания, сокращения текучки персонала». Специалисты программы фокусируются на повышении удовлетворенности и развитии сотрудников, распознают и нейтрализуют триггеры оттока.