Россияне выбираются из долговой ямы, в среднем, за два с половиной года

В 2021-м на погашение задолженности россияне тратили на пять месяцев меньше, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Так, по банковским заемщикам он увеличился с года и десяти месяцев в 2021-м до двух лет и трех месяцев. А в сегменте МФО – на месяц, превысив полтора года. Период выхода из долговой ямы для граждан оказался максимальным за последние пять лет.

В целом в прошлом году взнос в счет погашения просроченного долга снизился на 16% и составил 2,6 тыс. рублей, рассказал президент СРО «НАПКА» Эльман Мехтиев. По его словам, такая тенденция связана с тем, что на фоне сложной финансовой ситуации коллекторы стали проявлять более гибкий подход и соглашались на оптимальный график платежей для клиентов.

С этим согласен гендиректор сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect Александр Васильев. Он пояснил: в 2022-м на фоне неблагоприятной экономической ситуации финансовое положение заемщиков ухудшилось. По данным кол-центра организации, число жалоб на такие сложности выросло на 25% по сравнению с предыдущим годом, а реструктуризацию стали запрашивать в три раза чаще. Компании шли навстречу клиентам: в портфеле агентств по взысканию заметно повысилась доля долгов с рассрочкой и частичным списанием.